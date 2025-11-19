Continua el cierre de la vía Salamina- Pácora en el sector del Recreo en Caldas

Manizales

Mucha atención a esta hora continúa cierres en las vías del norte y oriente de Caldas, debido a los deslizamientos de tierra que se han presentado desde hace unos días en el departamento de Caldas. La maquinaria amarilla continua en la zona para lograr habilitar las vías especialmente las que comunican a Manizales con el norte del departamento

La Secretaría de Infraestructura informa que, debido a las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas, permanecen las afectaciones en varios corredores viales del departamento entre ellas Pensilvania en la vía Bolivia – La Soledad – El Higuerón – La Mesa se registran múltiples derrumbes y caída de árboles que obstaculizan la movilidad. En las próximas horas los equipos comenzarán desplazamiento para iniciar labores de despeje y remoción. A esta hora se están habilitando algunos pasos

En Salamina – Pácora sector El Recreo continua el cierre

Los combos permanecen en el sector avanzando en la remoción del derrumbe.

“Continuamos con afectaciones en el norte de Caldas, en especial entre Salamina y Pacora, en el sector del recreo donde se movió una luz de tierra bastante grande y pues por dificultades que se nos han venido presentado con los propietarios de los predios aledaños”, dijo Hugo Moncada de Promueve Más.

Ya se lograron habilitar algunos tramos en la vía que de Manizales conduce al municipio de Neira y las conexiones urbanas de la cabaña y la linda