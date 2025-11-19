Colapsó una estructura de una pantalla en el Estadio Palogrande de Manizales

Manizales

Un incidente se registró en las primeras horas de la mañana de hoy (miércoles 19 de noviembre de 2025) en el estadio Palogrande de Manizales, donde se adelantaban labores para el desmonte de la antigua estructura de las pantallas electrónicas.

El procedimiento, según las autoridades, no se desarrolló como estaba previsto, resultando en el colapso de la pantalla.

Informe de la afectación

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales (UGR) confirmó el suceso. Diego Rivera, líder de la UGR, explicó que el método que se estaba utilizando para bajar la pesada estructura falló, provocando que la antigua pantalla se desprendiera de su base. El impacto de la caída causó daños materiales en la infraestructura adyacente, específicamente en las barandas de la tribuna norte del estadio, donde la estructura cayó.

“En las horas de la mañana recibimos una notificación al cuerpo oficial de bomberos sobre un colapso de la estructura antigua de la pantalla del estadio ubicado en la tribuna norte. Inmediatamente se realizó el despliegue operativo por parte del cuerpo oficial de bomberos y el jefe. Al llegar allí al sitio, afortunadamente ninguna persona herida, lesionada. Básicamente eh los contratistas se encontraban realizando el desmontaje de la pantalla”, destacó el jefe de la unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.

A pesar de la caída de la estructura y los daños visibles en la zona de la tribuna, la Alcaldía de Manizales, a través de la UGR, destacó que no se presentaron personas lesionadas. Las labores se estaban realizando siguiendo protocolos de seguridad que, afortunadamente, impidieron que los operarios encargados del desmonte sufrieran cualquier tipo de percance físico.

Las autoridades municipales han iniciado una evaluación detallada de la situación para determinar las causas exactas de la falla en el procedimiento de desmonte y cuantificar los daños materiales. Se espera la realización del plan de trabajo para la reparación de las barandas afectadas, así como sobre el plan de contingencia para la instalación de las nuevas pantallas del escenario deportivo, proyecto que motivó los trabajos de desmonte iniciales.