Ordenan nuevo estudio técnico para definir tarifas de transporte público en Manizales

Manizales

La secretaría de Movilidad de Manizales se pronunció frente a la medida cautelar decretada por el Juzgado Octavo Administrativo sobre las tarifas del transporte público colectivo para la vigencia 2026, aclarando que el proceso judicial continúa y que no existe aún una decisión definitiva sobre el caso.

La Administración Municipal explicó que el fallo no elimina de manera definitiva las tarifas discutidas ni concluye el proceso jurídico. Por el contrario, el caso continuará su trámite mientras avanzan las actuaciones judiciales y los recursos legales correspondientes.

Además, la Secretaría precisó que el mismo despacho judicial reconoce la existencia de un estudio técnico previamente elaborado por el municipio para la definición tarifaria. La discusión planteada dentro del proceso se concentra en complementar metodológicamente algunos componentes asociados al incremento extraordinario del salario mínimo para la actual vigencia.

En ese sentido, el juzgado ordenó la realización de un nuevo estudio técnico y la adopción de medidas transitorias mientras avanza el proceso judicial. La Administración Municipal reiteró que acatará plenamente lo ordenado y adelantará el nuevo análisis bajo criterios de rigurosidad metodológica, cumplimiento normativo y revisión actualizada de las variables económicas que a la fecha impactan el sistema de transporte público colectivo.

El nuevo estudio deberá incorporar nuevamente factores como combustibles, inflación, salarios, seguros, mantenimiento, repuestos y demás costos operativos asociados a la prestación del servicio, variables que actualmente presentan comportamientos económicos distintos frente a los analizados inicialmente. La Secretaría explicó que este nuevo ejercicio técnico podría derivar en escenarios tarifarios diferentes a los previamente definidos.

“Es importante aclarar que aquí no existe una decisión definitiva. Se trata de una medida cautelar provisional, que puede ser apelada mientras avanza el proceso judicial. El mismo fallo reconoce que sí existía un estudio técnico y lo que ordena es complementar metodológicamente algunos componentes relacionados con variables económicas actualizadas para este año”, expresó el secretario de Movilidad de Manizales, Juan Felipe Álvarez Castro.