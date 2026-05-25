Más de 500 kilogramos de carne son decomisados por las autoridades en el oriente de Caldas

Caldas

Las autoridades en salud de Caldas, realizaron acciones de vigilancia en tres municipios del oriente del departamento relacionadas a las condiciones sanitarias y salubridad, así como el almacenamiento de alimentos.

Los procedimientos se desarrollaron en Victoria, La Dorada y Norcasia. En el primer municipio, las autoridades en salud decomisaron 65 kilogramos de carne y cerraron una panadería. En el puerto caldense, sellaron un expendio de carnes y dos establecimientos de comida. Mientras que en la tercera población, clausuraron una carnicería e incautaron más de 400 kilogramos de productos cárnicos.

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“Se realizó un recorrido por el oriente de Caldas, donde se cerraron seis establecimientos comerciales entre panaderías, restaurantes y expendios de carnes. En Norcasia, se decomisaron 355 kilos de carne de res y 98 kilos de cerdo”, reporta William Andrés Vargas, referente de alimentos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

El profesional agrega que adoptaron medidas al identificar prácticas relacionadas con el sacrificio clandestino de animales, lo que representa un riesgo para la salud pública.