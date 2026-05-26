“Si no hay acuerdo firmado sobre los peajes vamos a continuar con la protesta”: manifestante

Manizales

Ya son más de 10 días de manifestaciones las que se completan en el departamento de Caldas por parte de la comunidad de Chinchiná, que exige soluciones prácticas sobre el cobro excesivo de peajes.

“Le hemos pedido hoy al Gobierno Nacional firmar el día de hoy un acto administrativo donde quede claro que la concesión de autopistas del café no se renueve en el mes de febrero de 2026. Además, debe quedar claro una tarifa diferencial de 700 pesos para los habitantes de Manizales, Chinchiná y Santarosa”, dijo José Gustavo Arcila.

Arcila en 6am W de Caracol Radio, anunció que si el día de hoy el Gobierno no llega con estos acuerdos ellos no van a levantar la manifestación. “Tenemos estas carpas acá en Tarapacá Dos y no nos vamos a ir hasta que tengamos claro el futuro de los peajes.”, comentó el manifestante

A esta hora hay paso normal en el peaje, pero la comunidad sigue al lado de la carretera a la espera de la llegada de las autoridades.