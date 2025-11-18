Las lluvias generan múltiples emergencias viales en Caldas

Continúa labores para habilitar la vía Bolivia- La Soledad- El Higuerón - La Mesa en Pensilvania

Manizales

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en el departamento de Caldas han provocado, varias emergencias en vías nacionales, departamentales y secundarias, afectando especialmente las subregiones del oriente y el norte caldense.

Hugo Fernando Moncada, gerente de Promueve Más, entidad encargada de la administración de la maquinaria amarilla del departamento, entregó un balance de la situación y pidió a los conductores transitar con extrema precaución, “les pedimos que, por favor, transiten con mucha prudencia”, afirmó el funcionario.

Indicó además que desde Promueve Más, mantienen personal y equipos distribuidos en todos los corredores con afectaciones, “la meta, es que en la tarde de este martes pueda estar habilitado alrededor del 90% de las vías que permanecen cerradas”, indicó el gerente de la entidad.

Vías afectadas

Uno de los puntos más críticos se presenta en la vía que comunica al municipio de Pácora con Salamina, en el sector El Recreo (kilómetro 3+300). Aunque desde el domingo cuentan con personal y maquinaria trabajando de manera continua en el lugar, la vía aún no ha podido ser habilitada completamente.

Moncada señaló que este martes (18 de noviembre), se espera abrir el corredor, tras el traslado de un cargador frontal de mayor capacidad.

Las lluvias también han generado derrumbes en otros sectores de Salamina, especialmente en las rutas El Peligro–El Águila–La Chuscada y en la vía principal entre Pácora y Salamina, donde los deslizamientos del viernes causaron nuevos cierres parciales.

Otro punto crítico se registró el domingo en la noche entre Manizales y Neira, donde la caída de material bloqueó el paso. La vía fue habilitada en horas de la noche, favoreciendo la agenda de eventos que se desarrollaba en Neira.

Afectaciones en el oriente caldense

Se reportaron dificultades en los corredores entre Florencia y Berlín, así como en zonas rurales de Manzanares, entre ellas Villa Planes, San Juan y La Siria.

En el caso de Pensilvania, allí se presentaron novedades en los sectores de Puerto López, Bolivia, La Soledad, Liguérón y La Mesa, donde se registraron múltiples derrumbes.

Puntos en observación permanente en Caldas

Hugo Moncada, indicó que otros sectores permanecen en monitoreo permanente, como es el caso de El Brillante, entre Pácora y San Bartolo, donde las lluvias generan hundimientos recurrentes.

En Manizales, la maquinaria también atiende cuatro puntos afectados en la vía a La Cabaña.