En marzo de 2026 arrancaría nuevamente la obra de mejoramiento entre Riosucio y Jardín

En la reciente sesión del comité de seguimiento de las Vías del hermanamiento, concluyeron que se destinarán 19.000 millones de pesos (10.000 millones para Riosucio - Jardín y 9.000 millones para La Dorada - Sonsón). Además, solicitan al Gobernador de Caldas solicitar más recursos para completar la pavimentación de 6.5 kilómetros inicialmente pactada.

“Se destraba la situación y hay un nuevo horizonte en el proyecto. La primera conclusión es que logramos extender por un año el convenio marco del INVÍAS por otra vigencia, es decir, se podrá asignar los recursos hasta el 31 de diciembre del 2026. Segundo, el contrato aún sigue en liquidación, sin embargo, el recurso que no fue ejecutado ($ 19.000 millones) se puede reinvertir en el mismo proyecto. Otra conclusión es que los pliegos para esta nueva licitación deben salir en febrero y para marzo deben empezar las obras”, manifiesta Daniel Rojas, integrante de la veeduría del proyecto de pavimentación de la carretera Riosucio - Jardín.

Agrega que en ese sentido tendrían un nuevo tramo de obra ejecutado, piensan que con los 10.000 millones de pesos asignados puedan hacer un ejercicio de manera juiciosa, planeada y ordenada logrando pavimentar tres kilómetros más de lo que hay actualmente (2 km). “Adicional, hacemos la solicitud para que se apliquen las pólizas de estabilidad de la obra, ya que sobre la carretera Riosucio - Jardín tenemos cinco puntos afectados que se han deteriorado prematuramente”.

Con la reasignación de recursos, se pavimentarían cerca de dos kilómetros menos a lo estipulado, por lo que el diputado Luis Alberto Giraldo, explica que es una buena noticia, pero lamenta lo poco que se ejecutaría.

“El anterior contratista estuvo vinculado hasta el año pasado, dejó las obras iniciadas. En sí, es una carretera a la que le faltan más de 50 kilómetros por pavimentar, es una vía muy larga que une el suroeste antioqueño y el noroccidente caldense, entonces parece que esta es una buena noticia en la medida en que se haga la inversión, de que no se perderá la plata, pero no se hará lo que la comunidad esperaba. Estoy seguro que con esto reciente no se pavimentarán más de 4 o 5 kilómetros, ya que se había pactado cerca de 6.5 kilómetros”.

Los trabajos de pavimentación entre Riosucio - Jardín, Supía - Caramba ya y La Dorada - Sonsón, hacen parte del proyecto Vías del hermanamiento.