Confirman condena contra alias ‘Karina’ y otros exintegrantes de las Farc por más de 3.000 delitos

Manizales

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta el 6 de mayo del 2022 contra Elda Neyis Mosquera (alias Karina, La Negra o La Cucha) y otros ocho exintegrantes de las Farc, por 3.358 conductas delictivas perpetradas en Antioquia, Córdoba, Chocó, Quindío, Caldas y Risaralda. Quedó en firme la condena alternativa por su responsabilidad en seis patrones de criminalidad:

- Desaparición forzada

- Homicidio

- Reclutamiento ilícito

- Violencia basada en género

- Secuestro

- Desplazamiento forzado.

La Sala Penal modificó el reconocimiento de las víctimas y los montos de indemnización y exhortó a la Defensoría del Pueblo, como entidad encargada de la asistencia a las víctimas, en el marco de la Ley 975/04, para que capacite a sus funcionarios en temas de indemnizaciones dentro del incidente de reparación integral.

Las impugnaciones de los representantes judiciales de víctimas refutaron principalmente la negativa al reconocimiento de postulaciones de indemnización por perjuicios a víctimas reclamantes, el monto de las reconocidas y el responsable de su cancelación. La Sala Penal recordó las reglas establecidas de manera pacífica en su jurisprudencia en cuanto a la reparación integral.