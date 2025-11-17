Vías afectadas por las lluvias en Caldas en el segundo puente festivo de noviembre

Manizales

Los días viernes y sábado del segundo puente festivo de noviembre regisraron intensas precipitaciones, generando afectaciones en vías nacionales como la Panamericana, vía que comunica a Manizales con Bogotá y varios corredores viales departamentales que dejaron incomunicados a los municipios durante algunas horas.

La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas entregó un informe destallado sobre las afectaciones viales registradas durante las últimas horas donde se reportan múltiples derrumbes y deslizamientos que han comprometido la transitabilidad en varios corredores claves, así lo destacó el Secretario de Infraestructura de Caldas, José Ricardo Gutiérrez.

PÁCORA – SALAMINA (sector El Recreo – Kilómetro 3)

En la zona se ha registrado un considerable derrumbe que bloquea completamente la vía en este punto, de inmediato fue desplegado un equipo de maquinaria y personal técnico para la remoción del material.

PENSILVANIA – PUERTO LÓPEZ

En el lugar, se mantiene el cierre total de la vía debido a la magnitud de los deslizamientos reportados por lo que personal y la maquinaria especializada se encuentran en las labores de remoción y limpieza para evaluar los daños y proyectar la reapertura.

MANZANARES – PLANES – SAN JUAN – LA SIRIA (Sector Las Peñas)

Desde la Gobernación de Caldas, se ha confirmado el cierre de este importante tramo vial como consecuencia de un derrumbe de grandes proporciones en la zona, razón por la cual, los “combos” de maquinaria pesada, conformados por cargadores y volquetas, ya están en las tareas de limpieza y remoción del material deslizado.

Desde la Secretaría de Infraestructura destacan que continuarán monitoreando la situación y entregan recomendaciones a la ciudadanía que usan dichos corredores viales.