Mujer es condenada a 16 años de prisión por ser responsable del asesinato de su pareja, en Caldas

Sandra Mosquera, capturada por un integrante del CTI de la fiscalía. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Anserma

Luego de avalar un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, responsable por el asesinato de su pareja sentimental, un juez de conocimiento la condenó a 16 años y 6 meses de prisión por su participación en el crimen del hombre en Anserma (Caldas) el 21 de abril de 2024.

De acuerdo con la investigación, la víctima desapareció luego de departir con unos amigos, quienes señalaron que Mosquera Mosquera había sido la última persona con la que tuvo comunicación telefónica. Igualmente, se estableció que el hombre salió del establecimiento y se dirigió a la vivienda de la mujer, donde dos sujetos lo asesinaron y lo desmembraron dejando los restos en diferentes zonas del municipio que, posteriormente, fueron hallados.

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Durante la investigación, se conoció que Sandra Mosquera Mosquera, se apropió de la motocicleta de su compañero sentimental y la vendió por un millón de pesos.

Además, la mujer está vinculada a otros dos eventos delictivos en lo que habría participado, presuntamente, en Pereira y Santuario, en el departamento de Risaralda.