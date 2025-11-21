Delegación de Paz Urbana denuncia inconsistencias en las cifras de homicidios en Medellín

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), la ciudad registra 306 homicidios este año. Sin embargo, la Policía Metropolitana reporta 285 casos, una brecha que encendió las alertas en la mesa de paz que adelanta diálogos con las estructuras criminales en la cárcel La Paz de Itagüí.

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, afirmó que la principal duda está en los criterios utilizados para reclasificar los hechos violentos, por lo que solicitó al Distrito precisión en esas cifras. Aunque resaltó la efectividad del SISC, cuestionó que no haya una articulación con la Policía Metropolitana.

Así las cosas, la diferencia es de 21 casos, lo que para la mesa de paz urbana obedece a una reasignación de los móviles de los homicidios. Según la representante, fue necesario adelantar una reunión con los participantes de la mesa para dar claridad e identificar si había posibles incumplimientos por parte de las bandas delincuencias que participan en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

“Nosotros estamos preguntando por qué no coinciden las cifras, necesitamos que aclaren ese aspecto. La Alcaldía de Medellín en el SISC dejó por reclasificar un montón de homicidios y justo en el mes de octubre los clasifica, lo que resulta extraño es por qué se clasifica el mismo número de homicidios para estructuras y el mismo número para convivencia, eso, estadísticamente no es probable”.

Las cifras

Las cifras de la Policía Metropolitana —consolidadas hasta el 19 de noviembre— muestran que, por modalidad, los homicidios en el Valle de Aburrá pasaron de 410 casos en 2024 a 384 en 2025, una reducción del 6 %. Aunque disminuyeron hechos como los casos “por establecer” (de 39 a 8, una caída del 79 %) y los homicidios asociados a hurtos, sí se registró un aumento del 10 % en muertes por riñas, que pasaron de 134 a 148 casos.

En cuanto a las posibles causas, la categoría de “venganza y ajuste de cuentas” registró una disminución del 10 % —al pasar de 213 a 192 casos—, mientras que los hechos asociados a intolerancia, violencia sexual e intrafamiliar aumentaron ligeramente, de 164 a 167 casos.

Estos datos contrastan con la información reportada por el SISC y refuerzan la exigencia de la Delegación de Paz Urbana para que la Alcaldía precise cómo se están reclasificando los homicidios en Medellín.