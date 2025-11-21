Otro extranjero es inadmitido en Medellín por antecedentes sexuales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que otro ciudadano estadounidense fue inadmitido cuando pretendía ingresar al país desde Panamá para realizar actividades de carácter sexual.

Con esta medida que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, ya son 102 las personas inadmitidas desde 2024 y en lo corrido de 2025, “Aquí protegemos a nuestros niños”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Plataforma Angel Watch

Estas inadmisiones se realizan de manera inmediata gracias a la plataforma Angel Watch, que es una herramienta de cooperación entre Colombia y el gobierno de Estados Unidos que alerta sobre agresores sexuales que intentan ingresar al país.

Las autoridades destacaron que estos controles buscan impedir que Medellín se convierta en destino de turismo sexual o de abuso infantil. El distrito por su parte, continuará trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales e internacionales para prevenir, denunciar y judicializar cualquier intento de explotación sexual en la ciudad.