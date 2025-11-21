Procuraduría ratifica sanción de seis meses contra Daniel Quintero por participación en política

Medellín

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción disciplinaria de seis meses de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos contra el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle, por la publicación del video conocido como “el cambio en primera”, emitido cuando aún era mandatario local, al considerar que era un mensaje de apoyo claro al candidato presidencial Gustavo Petro, en mayo del 2022.

De acuerdo con el ente de control, Quintero incurrió en participación indebida en política al difundir ese mensaje en redes sociales durante la campaña presidencial de 2022, vulnerando el régimen de neutralidad que debe mantener un servidor público en ejercicio.

La decisión mantiene vigente la sanción inicial impuesta por la Procuraduría, según la cual Quintero utilizó su investidura para influir en un proceso electoral en curso.

Efectos sobre su aspiración presidencial

Aunque esta sanción implica una inhabilidad especial por seis meses, su aplicación efectiva no es inmediata. Conforme al procedimiento legal, el fallo debe ser remitido al Consejo de Estado para revisión automática, instancia que debe evaluar si la sanción afecta derechos políticos antes de generar un efecto electoral directo.

Solo después de esa revisión podrá determinarse si la inhabilidad entra en vigor dentro del calendario de elecciones presidenciales y, por tanto, si impediría una eventual candidatura de Quintero.

El origen del proceso

El expediente disciplinario se abrió por la difusión del video en el que Quintero aparece sentado en un vehículo y mueve la palanca de cambios mientras pronuncia la frase “el cambio en primera”. Según la Procuraduría, se trató de un mensaje político explícito emitido desde el cargo de alcalde de Medellín, lo que constituye participación en política.

La sanción incluye suspensión, inhabilidad y una multa económica que ya había sido fijada en la primera decisión disciplinaria.

Reacción de Daniel Quintero

A través de su cuenta de X, el exalcalde Daniel Quintero indicó que "Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era Alcalde por el “Cambio en Primera” al considerar que fue participación en política. ¿Fico que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al gobierno recibirá el mismo trato? Mi queja no es el fallo, lo apelaré en el Consejo de Estado y si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa, mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia. Ojalá este mensaje llegue al señor @PGN_COL“.

