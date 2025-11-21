Procuraduría formula pliego de cargos contra Daniel Quintero por el caso de Aguas Vivas

Medellín

La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal profirió un pliego de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y cinco exfuncionarios de su administración, por presuntas irregularidades en la expedición del Decreto 412 de 2023, con el cual fue modificado el uso del suelo en el sector del Parque Ambiental Valle del Software – Aguas Vivas.

La decisión, fechada el 21 de noviembre de 2025, corresponde a la investigación disciplinaria radicada bajo los códigos IUS-E-2024-110789 e IUC-D-2024-3732828, abierta a partir de un informe entregado por un servidor público en mayo de 2022. Según el ente de control, los hechos objeto del proceso ocurrieron durante la vigencia 2023.

Funcionarios llamados a responder disciplinariamente

El pliego de cargos cobija a:

* Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín.

* Jasblleidys Pirazán García, exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación.

* Mauricio Valencia Escobar, exsecretario de Desarrollo Económico.

* Juan David Agudelo Restrepo, exsecretario de Educación.

* Rivier Hernando Gómez Cuevas, exsecretario de Innovación Digital.

* Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General.

El despacho consideró que existían méritos suficientes para formular cargos en su contra por las irregularidades identificadas en la modificación del uso del suelo en el sector donde estaba proyectado el polémico desarrollo “Aguas Vivas”.

La decisión establece que no procede ningún recurso y que, tras la notificación personal, el expediente será enviado —en un plazo improrrogable de tres días— a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento Disciplinario, que asumirán la siguiente etapa del proceso.

El caso Aguas Vivas vuelve a presionar a Quintero

Esta nueva decisión disciplinaria se suma a que este viernes, a las 3:00 p. m. está programada la audiencia de acusación en el mismo caso, pero en el que se adelanta por la Fiscalía por presuntos hechos ilegales en la expedición de un decreto frente al predio Aguas Vivas.