Asesino del exciclista Marlon Pérez fue sentenciado a 33 años de prisión

Antioquia

El pasado 3 de octubre del 2024, el exciclista antioqueño Marlon Pérez fue atacado con un arma blanca en el cuello, lo que le ocasionó la muerte en el área urbana de El Carmen de Viboral, oriente de Antioquia. Al parecer, el homicida Edison Arley Posada Posada aprovechó su estado de embriaguez.

Según pudo comprobar la Fiscalía, el sentenciado agredió a la víctima luego de que este se sintiera rechazado por una mujer con la que compartían los tres en un establecimiento comercial. Ese hecho le generó celos a Posada, que siguió a Marlon Pérez y, aprovechando su estado de indefensión, lo agredió.

“El juez valoró especialmente los testimonios de dos personas, señalando que el primero escuchó la intención homicida y el motivo de celos, y que la segunda identificó al acusado con el cuchillo y relató el cambio de ropa tras los hechos. También destacó los videos que muestran al acusado con la víctima y luego huyendo con la testigo, así como la coincidencia del arma encontrada con la descrita por los testigos”, dice una parte de la sentencia.

Por estos hechos probados es que el J uez Tercero Penal del Circuito de Rionegro sentenció a Edison Arley Posada Posada a 400 meses de prisión , 33 años de cárcel, por el delito de homicidio agravado.

Cabe recordar que esta decisión judicial es de primera instancia y permite que la defensa del procesado presente la apelación respectiva.