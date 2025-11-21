CAR activa acompañamiento a alcaldes municipales ante posibles emergencias por lluvias en Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca dispuso un conjunto de acciones de apoyo y acompañamiento para la prevención, preparación, monitoreo, mitigación, alistamiento y atención de los impactos previstos por los fenómenos climáticos que se están registrando en el departamento.

Esta acción está dirigida a los alcaldes municipales y organismos de gestión del riesgo de desastres para prevenir cualquier tipo de emergencia.

El propósito es reforzar la articulación institucional y acompañar a los alcaldes frente a posibles emergencias asociadas a inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos y afectaciones por vientos y tormentas.

La directora general encargada de la entidad, Nidia Clemencia Riaño, impartió instrucciones a los equipos técnicos de las 14 direcciones regionales que componen la jurisdicción de la CAR para que inicien un plan de acompañamiento a los 104 alcaldes del territorio (98 municipios de Cundinamarca, 6 de Boyacá) y a la ruralidad de Bogotá.

"Ponemos a disposición de las autoridades nuestra capacidad y conocimiento técnico y por ello haremos presencia en todos los consejos, juntas, comités y demás órganos e instancias de coordinación en los cuales sea convocada la Corporación como organismo de apoyo” afirmó la Directora encargada.

Así mismo, la CAR propone promover campañas educativas para evitar la disposición de residuos sólidos como basuras y escombros, en los cauces y periferias de canales, ríos y quebradas, así como a las oficinas de planeación municipal a ejercer inspección, vigilancia y control urbanístico frente a ocupaciones no formales en zonas de riesgo por remoción en masa, inundación o avenidas torrenciales.

