Bogotá

Nueva iniciativa que permitirá la conectividad a internet gratuita en hogares vulnerables de Bogotá

Además de la conectividad, la alcaldía habilitará una plataforma digital que busca potenciar oportunidades de educación y formación para el trabajo, y entretenimiento.

Nueva iniciativa que permitirá la conectividad a internet gratuita en hogares vulnerables de Bogotá

Nueva iniciativa que permitirá la conectividad a internet gratuita en hogares vulnerables de Bogotá

Mariana Neira

El programa “Conexión Social, Bogotá te conecta” anunciado por la Secretaria de Integración Social busca garantizar conexión gratuita a internet, fija, de 25 megas por fibra óptica a 100.000 hogares pobres y vulnerables de la capital.

El objetivo de esta iniciativa no es solo brindarle conectividad a esta población, sino que una vez la persona pueda acceder a la señal de internet podrá tener acceso a una plataforma digital con contenidos de entretenimiento y de educación.

“Este programa es la punta de lanza de la modernización de la política social de Bogotá y tiene por objeto aliviar el gasto en servicios públicos domiciliarios de la población pobre y vulnerable, reducir la brecha digital y conectar a los más excluidos con las oportunidades que ofrece la ciudad”, señaló Roberto Angulo Salazar, secretario de Integración Social.

Este programa tendrá una inversión total de $234.000 millones desde 2025 a 2028 a través de una alianza entre la Secretaría de Integración Social y la ETB.

Según informó la Secretaria, la primera etapa del despliegue contempla alcanzar cerca de 100.000 hogares pertenecientes al Sisbén entre A1 a C9, inicialmente se priorizarán en Bosa y Suba, por su densidad poblacional y baja cobertura de internet fijo.

Por el momento, este programa tendrá cobertura en las localidades de Bosa y Suba, sin embargo, desde la entidad aseguraron que esperan que la cobertura llegue a toda la ciudad.

También le puede interesar: Asesinan a joven de 22 años en una barbería en Soacha: esto se sabe

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad