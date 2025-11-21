Nueva iniciativa que permitirá la conectividad a internet gratuita en hogares vulnerables de Bogotá

El programa “Conexión Social, Bogotá te conecta” anunciado por la Secretaria de Integración Social busca garantizar conexión gratuita a internet, fija, de 25 megas por fibra óptica a 100.000 hogares pobres y vulnerables de la capital.

El objetivo de esta iniciativa no es solo brindarle conectividad a esta población, sino que una vez la persona pueda acceder a la señal de internet podrá tener acceso a una plataforma digital con contenidos de entretenimiento y de educación.

“Este programa es la punta de lanza de la modernización de la política social de Bogotá y tiene por objeto aliviar el gasto en servicios públicos domiciliarios de la población pobre y vulnerable, reducir la brecha digital y conectar a los más excluidos con las oportunidades que ofrece la ciudad”, señaló Roberto Angulo Salazar, secretario de Integración Social.

Este programa tendrá una inversión total de $234.000 millones desde 2025 a 2028 a través de una alianza entre la Secretaría de Integración Social y la ETB.

Según informó la Secretaria, la primera etapa del despliegue contempla alcanzar cerca de 100.000 hogares pertenecientes al Sisbén entre A1 a C9, inicialmente se priorizarán en Bosa y Suba, por su densidad poblacional y baja cobertura de internet fijo.

Por el momento, este programa tendrá cobertura en las localidades de Bosa y Suba, sin embargo, desde la entidad aseguraron que esperan que la cobertura llegue a toda la ciudad.

