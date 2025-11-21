Bogotá

Dos reconocidos comercios en el norte de Bogotá fueron sancionados por tirar residuos a la calle

Durante este 2025 se han interpuesto más de 1,700 comparendos por conductas relacionadas a esta problemática.

Dos reconocidos comercios en el norte de Bogotá fueron sancionados por tirar residuos a la calle. Foto: UAESP.

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

La Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), la Policía, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Chapinero realizaron un operativo en la zonta T, en el norte de Bogotá para atender a las solicitudes de la ciudadanía sobre la problemática de la presencia de basura en la calle.

“Identificamos conductas que se alejan de la prestación del servicio público y el buen comportamiento. Le hacemos un llamado a todos los usuarios para que hagan uso del servicio público de aseo, y se respeten las diferentes frecuencias que están establecidas”, aseguró el director de la UAESP, Armando Ojeda.

Durante el recorrido, las autoridades sancionaron a dos establecimientos comerciales: Oxxo y Mezcal Taquería. El primero por disponer de manera indebida residuos alimentarios y el segundo por residuos de construcción.

Los comercios fueron multados entre $759,900 hasta $1,518,400 pesos, valor que representa la multa por disponer residuos especiales en el espacio público, y que infringe el Código de Policía en sus artículos 35 y 111.

Andrea Marú, subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza, reiteró a los habitantes a contribuir a las acciones, “hacemos un llamado a la ciudadanía a utilizar los ecopuntos que tenemos en diferentes zonas, y a llamar a la línea 110 para realizar una correcta disposición de residuos”.

Durante este 2025 se han interpuesto más de 1,700 comparendos por conductas relacionadas a esta problemática.

