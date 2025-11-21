Oficinas de Famisanar en Bogotá no abrirán está sábado 22 de noviembre

Bogotá D.C

La EPS Famisanar informó a todos sus afiliados que este sábado 22 de noviembre sus oficinas en Bogotá no prestarán servicio durante ese fin de semana.

Oficinas cerradas

La entidad informó que las siguientes Oficinas de Experiencia al Afiliado estarán cerradas:

Oficina Principal: Calle 78 #13A-07

Calle 78 #13A-07 Oficina Principal PAC: Carrera 14# 77A-62

Carrera 14# 77A-62 Suba Acuarela: Calle 145 #92-30 (local 201 en el Centro Comercial Acuarela)

Calle 145 #92-30 (local 201 en el Centro Comercial Acuarela) El Edén: Avenida Boyacá #12B-18 (Centro Comercial Edén, local 2-084, etapa 1, piso 2)

Avenida Boyacá #12B-18 (Centro Comercial Edén, local 2-084, etapa 1, piso 2) Restrepo: Calle 15 sur #16-33-37

Durante el cierre, los afiliados podrán realizar sus trámites y solicitudes a través de los canales virtuales disponibles las 24 horas.

Oficina Virtual Famisanar en Línea: que es una atención por videollamada www.famisanar.com.co

que es una atención por videollamada Líneas telefónicas de atención: 601 307 80 69- 01 8000 11 6662, 601 307 8085- 01 8000 127 363

de atención: 601 307 80 69- 01 8000 11 6662, 601 307 8085- 01 8000 127 363 Correo electrónico: servicioalcliente@famisanar.com.co

Camila, asistente virtual: Whatsapp: 300 643 8831 o chat en web: www.famisanar.com.co

Informaron que el cierra será solamente por el día sábado, por lo que se retomará con normalidad el servicio el lunes 24 de noviembre, en el horario habitual de 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.