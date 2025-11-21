Asesinan a joven de 22 años en una barbería en Soacha: esto se sabe

Cundinamarca

En la noche del jueves 20 de noviembre, los habitantes del barrio Prado Vega, en el municipio de Soacha quedaron conmocionados por el asesinato de un joven de aproximadamente 22 años.

El hecho ocurrió dentro de una barbería, el joven recibió un disparo en su pómulo derecho y dos disparos en su axila izquierda, al parecer por parte de dos sujetos.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos, pero los responsables del crimen ya habían huido. Adelantaron en la zona del crimen acciones de investigación, recolectando testimonios y recuperando videos de cámaras de seguridad.

Hasta el momento se desconocen las motivaciones de este hecho violento, pero se investiga preliminarmente de un posible “ajuste de cuentas”.