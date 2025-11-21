Protestas en la Universidad Distrital obligan a intervención policial y afectan movilidad en Bogotá

Colombia

Las manifestaciones registradas en varias sedes de la Universidad Distrital derivaron en una intervención policial después de que, según el alcalde Carlos Fernando Galán, se agotaran las posibilidades de diálogo con los manifestantes.

El mandatario informó que la intervención comenzó en horas de la tarde en dos sectores críticos:

Avenida Circunvalar, cerca de la sede Macarena.

Sede de Ciudad Bolívar.

“Desde las 2 de la tarde, la Policía interviene en la Avenida Circunvalar, en inmediaciones de la Universidad Distrital, para recuperar el orden, lo que ha afectado la movilidad en la zona. En la sede de Ciudad Bolívar también se agotó la instancia de diálogo y la intervención, que empezó a la 1:48, terminó a las 4:23”, señaló Galán.

Daños, agresiones y material peligroso

En la sede Macarena, ubicada sobre la Avenida Circunvalar con calle 26C, las autoridades reportaron:

Daño material a dos vehículos.

Agresiones y amenazas contra funcionarios de la Alcaldía.

Uso de elementos contundentes y artefactos incendiarios.

Hallazgo de dos objetos sin detonar en la zona.

Pese a la gravedad de los hechos, no se registraron personas heridas.

Movilidad afectada y restablecimiento progresivo

Durante la jornada se mantuvo el cierre vial en la Avenida Circunvalar con calle 25B. Con la retirada de los manifestantes, las autoridades realizaron verificación y limpieza para garantizar el tránsito.

Posteriormente, se habilitó la vía en su totalidad. Unidades policiales permanecen en el sector monitoreando las condiciones de movilidad y seguridad.

La Alcaldía reiteró que la intervención se desarrolló tras agotar las vías de diálogo y que las labores de control continuarán hasta asegurar plenamente el orden en los puntos afectados.