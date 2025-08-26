Tembici y Alcaldía de Bogotá anuncian plan de fortalecimiento para continuar con el servicio

Bogotá D.C

El Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá es operado por la empresa brasileña Tembici , que viene enfrentando una fuerte crisis económica con la pérdida del 23% de los usuarios. Para la empresa esta situación se debe por los constantes casos de vandalismo y hurto que sufre el sistema a diario.

Es por eso que emprendió un plan de fortalecimiento enfocado en la seguridad con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad, “el cual se está implementando para continuar con la prestación del servicio en Bogotá”.

En el marco de este plan, cerca de 150 estaciones de Tembici serán desactivadas y retiradas temporalmente, según indicaron, para que el servicio de bicicletas opere de manera segura y eficiente.

Hasta el momento se desconocen detalles de este plan de fortalecimiento de seguridad. La empresa informó que el cronograma de reactivación y reinstalación será publicado en sus plataformas oficiales.

“Tembici está quebrada por mala gestión”, concejal Quintero

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero , denunció la grave situación del sistema de bicicletas públicas Tembici y advirtió que su crisis no es solo por vandalismo, sino por la falta de un modelo financiero robusto.

“Contractualmente Tembici recibe ingresos por patrocinadores y la tarifa de alquiler del usuario. Mientras en el 2022 se tenía patrocinadores privados como el banco Itau y la tarifa para el su sumario era de $1300; hoy no hay patrocinadores y la tarifa ya va a $4850”, indicó el concejal del partido ‘En Marcha’.

Añadió que Bogotá no puede darse el lujo de perder ese sistema, ya que hace parte de la red de transporte que conecta con los buses de Transmilenio, cables aéreos y el futuro Metro de la ciudad.

“Hay que salvar el sistema de bicicletas públicas, de pronto no a Tembici, de pronto hay que cambiar de contratista, de pronto tiene la ciudad tiene que asumir este contrato. No podemos decir que en la capital mundial de la bicicleta no hay bicicletas pública”, expresó Quintero.