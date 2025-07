¿Qué pasa con las bicicletas compartidas en Bogotá?: Vandalismo está acabando con el sistema

En Caracol radio buscamos a los usuarios del sistema de Bicicletas compartidas de la ciudad que, poco a poco han dejado de usarlo por los continuos problemas que se vienen presentando con la vandalización de los puntos de ubicación de los vehículos, eso sin contar el aumento en el precio del servicio. Aseguran los usuarios que el deterioro en diferentes puntos de la ciudad es evidente.

“La verdad es que ya casi no uso el sistema porque esta muy costoso, yo tenía una afiliación anual ya hora me están cobrando mas por cada servicio que utilice y no vale la pena porque además hay muchas bicicletas que no están en buen estado”. Explicó Juan, uno de los usuarios.

“Poco a poco termina uno sin encontrar donde acceder a las bicicletas y cuando ya llega uno a un punto, se da cuenta que están muchas partes deterioradas. ¿No que somos la capital mundial de la bicicleta? Dijo Manuela, otra usuaria del sistema.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad sobre el Sistema de Bicicletas Compartidas?

Ante esta denuncia, la Secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz confirmó que los problemas con la vandalización del sistema si están ocurriendo y que se está trabajando para buscar a los responsables, pero dijo que son 100 los daños reportados a la fecha y que el contrato con TemBici (empresa encargada del aprovechamiento del espacio público para administra este sistema va hasta el año 2029).

“Estamos haciendo un seguimiento con secretaría de Seguridad para saber cual es la situación que está generando esto y apoyar las denuncias del caso. Nos reportaron que se han vandalizado 100 estaciones del sistema de Bicicletas Compartidas y estamos en el proceso de investigación de este caso”. Indicó Claudia Diaz.

“lo que hay en este momento es un contrato de aprovechamiento de espacio público con la empresa privada para esta actividad y nos corresponde a nosotros hacerle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones (…) el contrato esta vigente hasta el año 2029”. Indicó la Secretaria de Movilidad.