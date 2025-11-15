Se estima que 65.000 vehículos se movilizarán por las vías de Bolívar durante el puente festivo

Controles y seguridad vial durante el fin de semana de la Independencia de Cartagena

En el marco del puente festivo de la Independencia de Cartagena, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, implementó un amplio dispositivo de prevención y control en las principales vías del departamento, con el objetivo de garantizar una movilidad segura para los viajeros.

Para este fin de semana, se dispusieron siete áreas de prevención y control en puntos estratégicos, donde uniformados verifican documentos, realizan pruebas de alcoholemia, revisan el estado técnico-mecánico de los vehículos, desarrollan campañas pedagógicas, pausas activas y acciones de regulación vial.

Hasta el momento, 3.254 vehículos han ingresado a Bolívar, registrándose un tránsito fluido. Las vías se encuentran totalmente habilitadas, sin obstáculos ni contratiempos, y no se han presentado accidentes de tránsito durante esta jornada festiva.

Las autoridades reiteraron las principales recomendaciones para una conducción segura:

• Usar el cinturón de seguridad en todos los asientos.

• Respetar los límites de velocidad.

• Mantener distancia prudente entre vehículos.

• Evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

• No utilizar el celular mientras se maneja.

• Motociclistas deben portar casco certificado y elementos de protección.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el compromiso institucional con la seguridad vial durante este puente festivo.

“Seguimos fortaleciendo los controles y la pedagogía en carretera para que cada ciudadano llegue seguro a su destino. Nuestra misión es acompañar y proteger la vida en cada tramo vial”, señaló el alto oficial.

La Policía Nacional continuará desplegada en los ejes viales del departamento para acompañar la movilidad y promover un comportamiento responsable por parte de todos los actores en la vía.