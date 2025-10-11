Controles reforzados en la vía al Mar garantizan la seguridad en el Puente Festivo del 12 de octubre
La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar hace un llamado a la responsabilidad y a la prudencia en la vía para disfrutar de un puente festivo seguro
Con motivo del puente festivo del 12 de octubre, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar ha intensificado los controles en la Vía al Mar para garantizar la seguridad de los viajeros.
Los controles se están llevando a cabo en puntos estratégicos de la Vía al Mar, sobre la Ruta 90A01 km 16 vía Cartagena-Barranquilla.
Se están realizando pruebas de alcoholemia, control de velocidad y revisión técnico-mecánica de los vehículos.
Al respecto, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas manifestó: “Estos controles son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar que todos los usuarios de la vía puedan disfrutar de un puente festivo seguro. Estamos comprometidos con la seguridad vial y no escatimaremos esfuerzos para lograrlo”.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Sobre estas campañas, María García (Usuaria Vial) dijo: “Como usuaria frecuente de la Vía al Mar, valoro enormemente estos controles. Me siento más segura sabiendo que la policía está vigilando y que se están tomando medidas para prevenir accidentes. Invito a todos los conductores a ser responsables y a respetar las normas de tránsito”.
Recomendaciones para los Conductores:
Se recomienda a los conductores respetar las normas de tránsito, conducir con precaución, revisar el vehículo antes de salir y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.
La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar hace un llamado a la responsabilidad y a la prudencia en la vía para disfrutar de un puente festivo seguro.