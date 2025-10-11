Controles reforzados en la vía al Mar garantizan la seguridad en el Puente Festivo del 12 de octubre

Con motivo del puente festivo del 12 de octubre, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar ha intensificado los controles en la Vía al Mar para garantizar la seguridad de los viajeros.

Los controles se están llevando a cabo en puntos estratégicos de la Vía al Mar, sobre la Ruta 90A01 km 16 vía Cartagena-Barranquilla.

Se están realizando pruebas de alcoholemia, control de velocidad y revisión técnico-mecánica de los vehículos.

Al respecto, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas manifestó: “Estos controles son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar que todos los usuarios de la vía puedan disfrutar de un puente festivo seguro. Estamos comprometidos con la seguridad vial y no escatimaremos esfuerzos para lograrlo”.

Sobre estas campañas, María García (Usuaria Vial) dijo: “Como usuaria frecuente de la Vía al Mar, valoro enormemente estos controles. Me siento más segura sabiendo que la policía está vigilando y que se están tomando medidas para prevenir accidentes. Invito a todos los conductores a ser responsables y a respetar las normas de tránsito”.

Recomendaciones para los Conductores:

Se recomienda a los conductores respetar las normas de tránsito, conducir con precaución, revisar el vehículo antes de salir y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar hace un llamado a la responsabilidad y a la prudencia en la vía para disfrutar de un puente festivo seguro.