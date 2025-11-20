¡Subió nuevamente! Precio de la carga de café HOY, 20 de noviembre en Colombia, según la FNC
Diariamente, la Federación Nacional de Cafeteros presenta el precio del café en Colombia y en sus principales ciudades. Conozca aquí que mostró y la cotización de este grano en dólares
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, destacó que en uno de los informes del DANE, el café vuelve a destacarse como uno de los grandes ganadores durante del Tercer Trimestre del 2025.
Asimismo, explicó que mientras el PIB (Producto Interno Bruto) sigue creciendo en el país junto a sector agropecuario, el cultivo del café ha crecido tres veces más rápido, es decir, su crecimiento ha sido del 9,8%, beneficiando la economía del país. Así lo explicó Bahamon: “el café no solo da soporte al sector agropecuario, también impulsa el crecimiento del país”.
Precio de la carga de café hoy en Colombia
Según lo publicado en un informe diario por la Federación Nacional de Cafeteros, para este 20 de noviembre, el precio de la carga de café se estableció en $2,860,000 COP, representando una mejora en su cotización, ya que el día de ayer, 19 de noviembre, su valor fue de $2,812,000 COP. Esto quiere decir que tuvo un crecimiento de $48.000 mil pesos.
Por otro lado, la cotización de su pasilla contenida en pergamino, se sigue manteniendo bajo el mismo valor de hace meses: 10,000 Kg/COP. Hasta el momento, ninguno de los informes revela nuevas actualizaciones para la pasilla.
Precio del café en dólares HOY, 20 de noviembre
El precio del dólar en Colombia ha ido perdiendo valor, lo que ha generado que algunos productos de importación disminuyan su precio. Si bien su cotización ha sido una de las más bajas en muchos años, ya que se ha establecido sobre los $3.700 pesos.
Es así que, Investing, entidad que se dedica al estudio de indicadores económicos, divisas y mercados internacionales, estableció que para este 20 de noviembre, el precio del café en dólares es de 406,15 USD, lo que representa una leve mejoría del 0,41%, es decir, un aumento de 1,65 dólares.
Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 20 de noviembre
A diario, la Federación Nacional de Cafeteros publica un informe en el que detallan el precio del café. Allí, brindan otros datos, como la carga, kilo y arroba que se cotiza en cada región de Colombia, es así que, para este 20 de noviembre, el precio del café en estas ciudades quedó de la siguiente manera:
- ARMENIA: Carga 2,860,500 – Kilo 22,884 – Arroba 286,050
- BOGOTÁ: Carga 2,859,250 – Kilo 22,874 – Arroba 285,925
- BUCARAMANGA: Carga 2,858,875 – Kilo 22,871 – Arroba 285,888
- BUGA: Carga 2,861,250 – Kilo 22,890 – Arroba 286,125
- CHINCHINÁ: Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038
- CÚCUTA: Carga 2,858,375 – Kilo 22,867 – Arroba 285,838
- IBAGUÉ: Carga 2,859,625 – Kilo 22,877 – Arroba 285,963
- MANIZALES: Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038
- MEDELLÍN: Carga 2,859,625 – Kilo 22,877 – Arroba 285,963
- NEIVA: Carga 2,858,750 – Kilo 22,870 – Arroba 285,875
- PAMPLONA: Carga 2,858,500 – Kilo 22,868 – Arroba 285,850
- PASTO: Carga 2,858,500 – Kilo 22,868 – Arroba 285,850
- PEREIRA: Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038
- POPAYÁN: Carga 2,860,625 – Kilo 22,885 – Arroba 286,063
- SANTA MARTA: Carga 2,862,125 – Kilo 22,897 – Arroba 286,213
- VALLEDUPAR: Carga 2,859,750 – Kilo 22,878 – Arroba 285,975
