¡Subió nuevamente! Precio de la carga de café HOY, 20 de noviembre en Colombia, según la FNC

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, destacó que en uno de los informes del DANE, el café vuelve a destacarse como uno de los grandes ganadores durante del Tercer Trimestre del 2025.

Asimismo, explicó que mientras el PIB (Producto Interno Bruto) sigue creciendo en el país junto a sector agropecuario, el cultivo del café ha crecido tres veces más rápido, es decir, su crecimiento ha sido del 9,8%, beneficiando la economía del país. Así lo explicó Bahamon: “el café no solo da soporte al sector agropecuario, también impulsa el crecimiento del país”.

Buenas noticias para el campo colombiano: el café vuelve a destacarse como uno de los grandes ganadores del más reciente informe del DANE del Tercer Trimestre 2025.



Mientras el PIB nacional crece +3,6% y el sector agropecuario +2,4%, el cultivo permanente de café crece +9,8%,… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) November 19, 2025

Precio de la carga de café hoy en Colombia

Según lo publicado en un informe diario por la Federación Nacional de Cafeteros, para este 20 de noviembre, el precio de la carga de café se estableció en $2,860,000 COP, representando una mejora en su cotización, ya que el día de ayer, 19 de noviembre, su valor fue de $2,812,000 COP. Esto quiere decir que tuvo un crecimiento de $48.000 mil pesos.

Por otro lado, la cotización de su pasilla contenida en pergamino, se sigue manteniendo bajo el mismo valor de hace meses: 10,000 Kg/COP. Hasta el momento, ninguno de los informes revela nuevas actualizaciones para la pasilla.

Precio del café en dólares HOY, 20 de noviembre

El precio del dólar en Colombia ha ido perdiendo valor, lo que ha generado que algunos productos de importación disminuyan su precio. Si bien su cotización ha sido una de las más bajas en muchos años, ya que se ha establecido sobre los $3.700 pesos.

Es así que, Investing, entidad que se dedica al estudio de indicadores económicos, divisas y mercados internacionales, estableció que para este 20 de noviembre, el precio del café en dólares es de 406,15 USD, lo que representa una leve mejoría del 0,41%, es decir, un aumento de 1,65 dólares.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 20 de noviembre

A diario, la Federación Nacional de Cafeteros publica un informe en el que detallan el precio del café. Allí, brindan otros datos, como la carga, kilo y arroba que se cotiza en cada región de Colombia, es así que, para este 20 de noviembre, el precio del café en estas ciudades quedó de la siguiente manera:

ARMENIA: Carga 2,860,500 – Kilo 22,884 – Arroba 286,050

Carga 2,860,500 – Kilo 22,884 – Arroba 286,050 BOGOTÁ: Carga 2,859,250 – Kilo 22,874 – Arroba 285,925

Carga 2,859,250 – Kilo 22,874 – Arroba 285,925 BUCARAMANGA: Carga 2,858,875 – Kilo 22,871 – Arroba 285,888

Carga 2,858,875 – Kilo 22,871 – Arroba 285,888 BUGA: Carga 2,861,250 – Kilo 22,890 – Arroba 286,125

Carga 2,861,250 – Kilo 22,890 – Arroba 286,125 CHINCHINÁ: Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038

Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038 CÚCUTA: Carga 2,858,375 – Kilo 22,867 – Arroba 285,838

Carga 2,858,375 – Kilo 22,867 – Arroba 285,838 IBAGUÉ: Carga 2,859,625 – Kilo 22,877 – Arroba 285,963

Carga 2,859,625 – Kilo 22,877 – Arroba 285,963 MANIZALES: Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038

Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038 MEDELLÍN: Carga 2,859,625 – Kilo 22,877 – Arroba 285,963

Carga 2,859,625 – Kilo 22,877 – Arroba 285,963 NEIVA: Carga 2,858,750 – Kilo 22,870 – Arroba 285,875

Carga 2,858,750 – Kilo 22,870 – Arroba 285,875 PAMPLONA: Carga 2,858,500 – Kilo 22,868 – Arroba 285,850

Carga 2,858,500 – Kilo 22,868 – Arroba 285,850 PASTO: Carga 2,858,500 – Kilo 22,868 – Arroba 285,850

Carga 2,858,500 – Kilo 22,868 – Arroba 285,850 PEREIRA: Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038

Carga 2,860,375 – Kilo 22,883 – Arroba 286,038 POPAYÁN: Carga 2,860,625 – Kilo 22,885 – Arroba 286,063

Carga 2,860,625 – Kilo 22,885 – Arroba 286,063 SANTA MARTA: Carga 2,862,125 – Kilo 22,897 – Arroba 286,213

Carga 2,862,125 – Kilo 22,897 – Arroba 286,213 VALLEDUPAR: Carga 2,859,750 – Kilo 22,878 – Arroba 285,975

