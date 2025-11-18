El Ejército despliega más de cuatro mil soldados para reforzar la seguridad en el Eje Cafetero

Los soldados adscritos a la Octava Brigada del Ejército Nacional fueron desplegados en toda la región cafetera, incluido el departamento de Risaralda, con el propósito de reforzar la seguridad y garantizar condiciones de tranquilidad durante la temporada de fin de año.

El dispositivo contempla operativos especiales en las carreteras de ingreso y salida a Pereira y en los 14 municipios de Risaralda, así como controles permanentes en zonas rurales y corredores de movilidad en donde se espera la presencia masiva de turistas durante el mes de diciembre.

En el occidente del departamento, el Ejército ha reforzado su presencia en Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría, Quinchía y Apía, además de toda el área metropolitana, donde se coordina un trabajo conjunto con la Policía Nacional para prevenir acciones de grupos ilegales y evitar hechos que alteren la tranquilidad ciudadana, así lo confirmó el coronel Edward Vicente Martínez, comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional.

“Los soldados de la Octava Brigada estamos prestos a velar por la seguridad de los visitantes a través de la campaña “Viaje seguro, su Ejército está en la vía"; a usted que se desplaza por las vías de Caldas, Quindío, Risaralda, queremos decirle que van a estar acompañados por más de 4.000 soldados, muchos desplegados sobre los ejes viales y otros desde las zonas montañosas de nuestra geografía, adelantando operaciones militares para mantener el control territorial."

Las autoridades militares aseguraron que, con el despliegue y la articulación institucional, no existe ningún riesgo que represente afectaciones para residentes o visitantes durante la temporada decembrina, e invitaron a los viajeros a movilizarse con confianza por las vías de la región y a disfrutar la celebración de Navidad y fin de año.

El comandante de la Octava Brigada reiteró que el objetivo principal es garantizar un ambiente seguro para la movilidad, el turismo y las actividades comerciales propias de la temporada, fortaleciendo la presencia de la Fuerza Pública en sectores urbanos y rurales.