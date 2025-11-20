Sigue bajando: precio del dólar en Colombia para HOY, 20 de noviembre, según Banco de la República

¿Bajó? El precio del dólar en Colombia cierra semana por debajo de los 4.300 pesos: TRM 9 de mayo

Jeffrey Epstein fue un millonario estadounidense, quien fue capturado y enviado a prisión luego de que la familia de una niña de 14 años, declarara que Epstein habría abusado sexualmente de su hija. Sin embargo, la historia no finalizó aquí, ya que varios años después, fue acusado de dirigir una red de tráfico sexual de niñas menores de edad. A pesar de esto, nunca llegó un juicio, pues falleció en la cárcel, donde según los informes, se habría quitado la vida.

Este caso dio pie a diferentes investigaciones, resultando en allanamientos a viviendas donde encontraron fotos de niñas, lo que en conjunto con transcripciones de entrevistas de víctimas y testigos, documentos y artículos confiscados, resultó en una amplia lista de personas ricas e influyentes alrededor del mundo que mantenían relaciones con Epstein, como por ejemplo, registros en vuelos del avión de Epstein o una versión sobre la libreta de contactos que tenía.

Donald Trump y Epstein

Sin embargo, la publicación de los documentos fue paralizada por autoridades estadounidenses, donde se cree, que podría encontrarse información que revelaría nuevas conexiones de personas que tuvieron contacto con Epstein, y que además, podría vincularlas al caso de abuso de menores.

Pues recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump, quien por varios años aseguró ser el mejor amigo de Epstein, y cuyo nombre se encontraba en los archivos publicados, firmó una ley, por medio de la cual le exige al gobierno de EE.UU, la publicación de los archivos clasificados del fallecido, asegurando que no tiene nada que esconder. A pesar de esto, integrantes del gobierno aseguran que esta decisión fue tomada dado que era un proyecto que se encontraba en el congreso y que tenía altas posibilidades de prosperar.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa estadounidense mantiene su tendencia a la baja, que se ha vuelto común en los últimos días. Esto, luego de presentar una nueva disminución respecto al precio de apertura del día de ayer, que sería de un valor cercano a los $21 pesos colombianos.

Según esto, y con base en los valores presentados en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para HOY, 20 de noviembre, se estableció en los $3.716 pesos colombianos. Ratificando así, su valor más bajo en los últimos años.

Según el comportamiento que se ha presentado, con base a las transacciones y las fluctuaciones que se presenten a lo largo del día, el precio de la divisa podría caer de los $3.700 pesos para su valor de cierre, el cual se establece a la 1:30 PM de cada día.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Bogotá D.C. — Compra: $3,717 | Venta: $3,858

— | Medellín — Compra: $3,701 | Venta: $3,847

— | Cali — Compra: $3,720 | Venta: $3,870

— | Cartagena — Compra: $3,650 | Venta: $3,910

— | Cúcuta — Compra: $3,675 | Venta: $3,750

