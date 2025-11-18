DANE: Economía colombiana reportó un crecimiento del 3.6% en el tercer trimestre del 2025

El crecimiento de la economía colombiana sorprendió con un fuerte repunte en el tercer trimestre del año al crecer 3.6%, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien explicó que este es la cifra más alta desde 2022.

Dijo que las actividades económicas que más contribuyeron fueron en su orden Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0%

DANE: Economía colombiana creció 3,6% en tercer trimestre

Por su parte, Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% y la Industrias manufactureras crece 4,1%.

Por otro lado, la construcción en el tercer trimestre del año reportó una reducción de -1.5% y el sector de minas y canteras la caída es del 5.7%.

En lo corrido del año, la economía colombiana viene creciendo a un ritmo del 2.8% que se enmarca en las proyecciones de los analistas del mercado.