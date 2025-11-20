¡Gran subida! Cotización oficial del dólar en Venezuela para HOY, 20 de noviembre, según BCV

Recientemente, según una investigación revelada por el ‘The New York Times’ aseguró que diferentes líderes del ejército venezolano, se habrían reunido con Donald Trump en la Casa Blanca para negociar una posible salida de Nicolás Maduro del poder, esto con el fin de evitar un conflicto bélico, que dados los recientes despliegues militares realizados por ambos países, se encontraría en un punto muy avanzado.

Sin embargo, a pesar de las alternativas propuestas, donde resaltó que se ofrecían recursos petroleros a EE.UU. y un plazo de entre dos y tres años para qué Maduro dejara a un lado la presidencia de Venezuela, el mandatario norteamericano no habría aceptado ninguna protesta, asegurando que el periodo de tiempo solicitado sería muy extenso.

Cancillería de Colombia

Con base en esto, diferentes medios aseguraron que la Canciller colombiana, Rosa Villavicencio, había asegurado que Colombia apoyaba un plan para la salida negociada del presidente venezolano del poder, esto debido a las declaraciones dadas por la canciller en una entrevista.

Sin embargo, el día de ayer, 19 de noviembre, la Cancillería reveló por medio de un comunicado de prensa, que dicha información se trataba de un comentario descontextualizado, y no reflejaba lo expresado por Villavicencio en la entrevista. Respecto a esto, añadieron lo siguiente “el gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”. Cerrando el comunicado con que las relaciones entre los dos países siempre han sido respetuosas, y, por tanto, no desean que se vean afectadas por información descontextualizada.

Precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar estadounidense continúa fortaleciéndose frente al bolívar venezolano, pues para el día de hoy, presentó un nuevo aumento de un valor cercano a los $3 bolívares venezolanos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio de la divisa norteamericana en Venezuela se habría establecido para hoy, 20 de octubre, en los $240,3209 bolívares por cada dólar.

Precio de otras divisas en Venezuela

En la página web del Banco Central, se encuentran también publicados diariamente los precios de diversas monedas de países con los cuales Venezuela mantiene relaciones. Son los siguientes:

Euro: $277,6138 bolívares (Subió).

$277,6138 Yuan chino: $33,8037 bolívares (Subió).

$33,8037 Lira turca: $5,6758 bolívares (Subió).

$5,6758 Rublo ruso: $2,9797 bolívares (Subió).

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa estadounidense mantiene su tendencia a la baja, que se ha vuelto común en los últimos días. Esto, luego de presentar una nueva disminución respecto al precio de apertura del día de ayer, que sería de un valor cercano a los $21 pesos colombianos.

Según esto, y con base en los valores presentados en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para HOY, 20 de noviembre, se estableció en los $3.716 pesos colombianos. Ratificando así, su valor más bajo en los últimos años.

