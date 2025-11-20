Junior inició los cuadrangulares con victoria sobre DIM: tabla de posiciones del grupo A por Liga

En Barranquilla inició la primera jornada del grupo A por los cuadrangulares finales de Liga Colombiana, conformado por Junior, Independiente Medellín, Atlético Nacional y América de Cali. El equipo con la ventaja deportiva de esta zona es ‘El Poderoso de la Montaña’, producto de liderar el ‘Todos Contra Todos’.

Solamente uno logrará instalarse en la gran final del segundo semestre del 2025, y así inició el camino rumbo a la gran final:

Junior 1-0 DIM

El Estadio Metropolitano de Barranquilla fue el escenario donde Junior superó 1-0 a Independiente Medellín en la apertura de la jornada en el grupo A, gracias al tanto de Didier Moreno (35′). El gol llegó en el momento que ‘El Tiburón’ más atacó durante el primer tiempo, y lo convirtió tras la habilitación.

En la segunda parte, Luis Sandoval tuvo en sus pies la jugada más clara donde pudo igualar el encuentro. El atacante definió con la punta de su botín derecho, pero el portero Mauro Silveira achicó rápidamente y atajó con su pierna para evitar la caída de su portería.

Tabla de posiciones del grupo A

Pos Club Puntos Diferencia de gol 1 Junior 3 +1 2 América de Cali 0 0 3 Atlético Nacional 0 0 4 América de Cali 0 -1

Próxima jornada del grupo A

El desarrollo de la primera jornada continuará el jueves 20 de noviembre a partir de las 7:30 pm en el Estadio Atanasio Girardot, con el enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali.

En la siguiente jornada, Junior deberá visitar a ‘La Mecha’ en el Estadio Pascual Guerrero, el domingo 23 de noviembre desde las 8:00 pm.

Por su parte, los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo encararán el cásico antioqueño frente al ‘Rey de Copas’, el mismo día a las 5:45 pm.