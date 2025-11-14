Fixture de Atlético Nacional para cuadrangulares de la Liga Colombiana: Fecha, hora y rivales

¡Nuevo reto para el Verdolaga! Ya se conocieron los ocho equipos que clasificaron a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Atlético Nacional terminó en tercer lugar con 37 puntos, luego de perder (1-2) en la última fecha con Junior en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Debido a esta derrota, el equipo antioqueño perdió el punto invisible.

Liga colombiana 2025-II: Así quedó la tabla de posiciones al final del Todos Contra Todos

Nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y América de Cali, rival con el que deberá disputar el partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la Copa Colombia.

Es preciso mencionar que los cuadrangulares de la Liga Colombiana se disputaran entre el miércoles 19 de noviembre y el 7 de diciembre, fecha en que se deberá conocer a los dos equipos que clasifiquen a la final.

Así será el calendario de cuadrangulares de Atlético Nacional

Lo interesante de esta llave es que Nacional jugará las tres primeras fechas en el Atanasio Girardot y sostendrá 2 clásicos paisas contra el DIM. Sin embargo, por el momento solo los dos primeros partidos de los cuadrangulares tienen fecha y hora confirmada.

⦁ Fecha 1 (Jueves 20 de noviembre)

Partido: Atlético Nacional vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:30 p.m.

⦁ Fecha 2 (Domingo 23 de Noviembre)

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 5:45 p.m.

⦁ Fecha 3

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

Estadio: Atanasio Girardot

⦁ Fecha 4

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Estadio: Metropolitano

⦁ Fecha 5

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Estadio: Atanasio Girardot

⦁ Fecha 6

América de Cali vs. Atlético Nacional

Estadio: Pascual Guerrero