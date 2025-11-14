“Que tengan un micrófono, no quiere decir que me falten al respeto”: Figura de Junior explotó / Colprensa

Junior de Barranquilla selló con broche de oro su participación en la primera fase de la Liga Colombiana. Los dirigidos por Alfredo Arias sacaron adelante un partido durísimo ante Atlético Nacional y terminaron remontando por 2-1.

Aunque la historia en el Estadio Metropolitano empezó con alegría visitante por cuenta de la anotación de Alfredo Morelos (11′), el cuadro rojiblanco volteó la historia en el complemento por intermedio de Didier Moreno (54′) y Joel Canchimbo (66′).

Este resultado le permitió a Junior ponerle fin a una racha de tres partidos sin ganar e iniciar con toda la ilusión su camino en cuadrangulares; entretanto, Nacional perdió la chance de ser cabeza de serie, aunque tendrá revancha frente a los barranquilleros, pues ambos quedaron ubicados en el Grupo A.

Javier Báez explotó contra la prensa de Barranquilla

Terminado el partido en el Metropolitano, el defensor Javier Báez atendió a los medios de comunicación en zona mixta y aprovechó para irse de frente contra aquellos que lo criticaron fuertemente durante las últimas semanas.

El paraguayo de 35 años se enfocó especialmente en un periodista, que, según dio a entender, le faltó al respeto con sus comentarios.

“Yo no soy ningún ladrón. El hecho que tenga un micrófono, no es que pueda decir lo que quiera“, sentenció inicialmente.

“Primero, no estoy para retirarme, gracias a Dios; segundo, voy 46 partidos. Después, no le bastó con eso y en un tono burlón dijo que yo era un vendehumo y jugaba por las arengas. Yo no soy ningún vendehumo, porque ahí no me ven cada vez que hago un corte, hacerle gestos a la tribuna o a mis compañeros. Tampoco voy por las arengas, tuve 32 entrenadores y jugué con 31″, le respondió al periodista, que por cierto no acudió a zona mixta.

Y finalmente dejó un mensaje certero a modo de reflexión: “El hecho de que tengan un micrófono, no quiere decir que me falten al respeto”.

‼️ “TU COLEGA ME DIJO QUE SOY UN LADRÓN Y UN VENDE HUMO.”



“Que vine a Junior para hacer caja. El hecho que tenga un micrófono no quiere decir que puede faltarme el respeto.”



Así quedó Junior en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana

Junior de Barranquilla accedió a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, tras quedar ubicado en la quinta posición de la tabla con 35 puntos. Posteriormente, el sorteo lo dejó ubicado en el Grupo A junto con Independiente Medellín, Atlético Nacional y América de Cali.

Su primer partido de las finales será en el Metropolitano de Barranquilla frente al Independiente Medellín.

