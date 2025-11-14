Cuadrangulares finales de la Liga colombiana: Así se jugarán las fechas 1 y 2

Nacional y América se enfrentan en la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales / Colprensa.

La Dimayor dio a conocer la programación de las dos primeras fechas de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, destacando el clásico Nacional Vs. América y el clásico antioqueño, ambos por el Grupo A.

Recordemos que a los cuadrangulares avanzaron Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América.

En el Grupo A quedaron ubicados Medellín, Nacional, Junior y América; por su parte, en el Grupo B se ubicaron Deportes Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe, vigente campeón.

Programación fecha 1 y 2

La primera fecha de los cuadrangulares finales se disputará entre el martes 18 y el jueves 20 de noviembre; entretanto, la segunda fecha se disputará entre el sábado 22 y el domingo 23 del mismo mes.

Fecha 1

Martes 18 de noviembre

[6:30PM] Fortaleza Vs. Tolima (Grupo B)

Miércoles 19 de noviembre

[6:30PM] Bucaramanga Vs. Santa Fe (Grupo B)

[8:30PM] Junior Vs. Medellín (Grupo A)

Jueves 20 de noviembre

[7:30PM] Nacional Vs. América (Grupo A)

Fecha 2

Sábado 22 de noviembre

[5:00PM] Santa Fe Vs. Fortaleza (Grupo B)

[7:30PM] Tolima Vs. Bucaramanga (Grupo B)

Domingo 23 de noviembre

[5:45PM] Medellín Vs. Nacional (Grupo A)

[8:00PM] América Vs. Junior (Grupo A)

Este fin de semana no habrá fecha de cuadrangulares finales, puesto que el domingo se estará jugando el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia entre América y Nacional, serie que se encuentra 1-4 a favor del equipo antioqueño.