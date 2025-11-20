En 2026 debemos sacar adelante todas las promesas que Gustavo Petro dejó pendientes: Juan M. Galán

Juan Manuel Galán, hijo del candidato presidencial asesinado Luis Carlos Galán, líder del partido político del Nuevo Liberalismo, y ahora precandidato presidencial para las elecciones del año 2026, habló en la conversación de candidatos acerca de los desafíos que tiene Colombia de cara al siguiente año en 10 AM de Caracol Radio.

Respecto a las elecciones, el líder del Nuevo Liberalismo, Juan M. Galán, aseguró que sin duda los comicios electorales del siguiente año son una gran oportunidad de no repetir la historia de violencia que ha sometido a Colombia por mucho tiempo y además de construir una nueva historia.

A esto, añadió que para el año 2022, Colombia no venía en un buen momento y tenía un deseo marcado de evidenciar un cambio, y debido a esto, fue que resultó el electo el hoy presidente Gustavo Petro. Sin embargo, también aseguro que la promesa del cambio que tanto esperaban las personas, fue traicionada. Por esto, comentó que uno de los principales objetivos que debe tener su unidad, refiriéndose al conjunto de candidatos compuesto por él, David Luna y Mauricio Cárdenas, es sacar adelante las transformación que Colombia se quedó esperando.

