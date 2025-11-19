Multa a Vertol Systems por 8 millones de USD, tras incumplimiento de contrato de helicópteros rusos

El Ministerio de Defensa informa, a través de una resolución, que la empresa estadounidense Vertol Systems, encargada del mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 de fabricación rusa pertenecientes al Ejército Nacional, tendrá que pagar una multa de 8 millones de dólares por el incumplimiento del contrato.

De acuerdo con el ministerio, la compañía solo ejecutó el 8% del contrato, el contratista deberá reintegrar 13 millones 586 mil dólares de ese dinero, que no pudo justificar cómo ejecutó, y además pagar una multa de 8 millones 956 mil dólares por el incumplimiento.

Contrato con irregularidades desde el inicio

El contrato, firmado por 32 millones de dólares, presentó fallas estructurales desde su adjudicación. Vertol Systems no contaba con la experiencia ni las certificaciones necesarias para el mantenimiento de las aeronaves rusas MI-17. Desde antes de la adjudicación, la misma empresa fabricante de los helicópteros había advertido que la contatista no tenía capacidad para llevar a cabo los mantenimientos. Pese a estos informes, el Ministerio de Defensa, en cabeza del entonces ministro Iván Velásquez, adjudicó la contratación a la empresa norteamericana.

Luego, en la ejecución, aprobó siete modificaciones contractuales, entre ellas la más polémica: el cambio de pago contra entrega a un anticipo del 50 %, a lo que se dio visto bueno sin que se haya probado la justificación de este cambio.