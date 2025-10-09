Gobierno Nacional excluye a alias ‘Iván Márquez’ como negociador de paz por su ausencia en diálogos / Leonardo Muñoz ( EFE )

El Gobierno Nacional decidió excluir a Iván Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’ como negociador de paz con el grupo Segunda Marquetalia, que creó luego de que abandonó el Acuerdo del año 2016.

“En atención a la ausencia de participación del señor Iván Luciano Márquez en la Mesa de Diálogos de Paz desde el mes de noviembre de 2024, y su pertenencia a la autodenominada Segunda Marquetalia, resulta necesario adoptar medidas para retirar su calidad de miembro representante”.

Todas sus órdenes de captura se reactivan

Con este documento alias ‘Iván Márquez’’ queda sin estatus de negociador y todas sus órdenes de captura se activan nuevamente.

Lea más: Condenan a ‘Iván Márquez’ a 40 años por secuestro y asesinato de militar en Antioquia

Recordemos que el 16 de noviembre del año 2024, en Puerto Asís, Putumayo, se informó que los países garantes y entidades acompañantes del proceso de paz recibieron una comunicación anticipada presuntamente enviada por el ‘Iván Márquez’, en la que manifestaba su rechazo a la reunión y a las actividades de la mesa de negociaciones porque no contaban con su autorización.

Sin embargo, en esta reunión las dos estructuras que conformaban la Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que operan en Nariño y Putumayo, le manifestaron al Gobierno su intención de seguir con el proceso de paz.

Con ese aval estas dos estructuras pasaron a llamarse Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y han seguido con las negociaciones a tal punto que están próximos a destruir 14 toneladas de armamento.