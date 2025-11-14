Galán estalla contra el Partido Liberal: Nos quieren despojar de nuestra identidad y revictimizarnos

Un fuerte señalamiento hizo Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, contra el tradicional Partido Liberal, a quien acusó de intentar “despojarlos de su identidad” y de incurrir en una “revictimización” al interponer una tutela contra su colectividad.

Las declaraciones las hizo durante una entrevista en 6AM de Caracol Radio, donde aseguró que esta acción judicial es una respuesta a la fortaleza que ha venido demostrando su movimiento de cara a las elecciones del 7 de marzo.

La polémica se centra en una tutela presentada por el Partido Liberal que busca que el Nuevo Liberalismo no utilice su nombre, su color y la efigie de su fundador, Luis Carlos Galán. Para el precandidato presidencial, esto representa un ataque directo a la esencia histórica de su partido y una maniobra para debilitarlos políticamente.

“Nos entutelaron porque ellos consideran que nuestro logo, el color, la efigie de nuestro fundador Luis Carlos Galán, el nombre del partido... que es el nombre que tenemos desde 1979, antes de que al partido lo exterminaran, genera confusión”, explicó Galán en Caracol Radio. “Sí entendemos por qué el Partido Liberal está en esa tónica, y es que nos están viendo fuertes, están viendo que el partido está abriendo una opción en el centro político muy importante".

Una tutela que “despoja la identidad” y “revictimiza”

Uno de los puntos más contundentes de la intervención de Juan Manuel Galán fue recordar el acto de reconciliación que, en el pasado, tuvo el Partido Liberal con la familia Galán, y cómo esta tutela representa un retroceso en ese gesto.

“Yo recuerdo el acto de perdón que organizó Héctor Riveros como director del Instituto de Pensamiento Liberal, donde nos convocó a la familia Galán para pedirnos perdón en nombre del Partido Liberal por la responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán y del exterminio del partido", relató Galán con evidente frustración. “A renglón seguido, nos ponen este tipo de tutelas que es una revictimización. Es despojarnos de la identidad histórica que tiene el partido".

El director del Nuevo Liberalismo fue enfático al señalar que todos sus símbolos están legalmente avalados. Aseguró que el logo, que incluye la imagen de su padre, es el mismo que el partido radicó en sus estatutos de 1986 y que fue debidamente registrado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) después de que la Corte Constitucional les restituyera la personería jurídica como “un acto de reparación” por el exterminio del que fue víctima la colectividad.

“Esto es una cosa juzgada”, afirmó Galán. “Esto es un intento de dejarnos fuera de la posibilidad de participar en política, que es un derecho fundamental... Nos quieren dejar o intentar dejar sin poder inscribir nuestros candidatos al Congreso ni la candidatura presidencial”.

Confianza en las instituciones y avances en listas

Frente al futuro de la tutela, Juan Manuel Galán se mostró tranquilo y confiado en que las instituciones fallarán a su favor. “Nosotros tenemos seguridad, confianza, tranquilidad, Gustavo, de que las instituciones ante esta tutela van a fallar en derecho. Y fallar en derecho significa que esto es una cosa juzgada”.

Respecto a los preparativos electorales, el precandidato presidencial reveló que las listas para el Congreso se están armando con “mucho entusiasmo” y pronosticó un “excelente resultado”. En ese contexto, confirmó un nombre de peso: Alejandro Gaviria.

“Hubo una sesión de nuestro Consejo Nacional el miércoles pasado y aprobamos a Alejandro Gaviria como candidato del Nuevo Liberalismo al Senado de la República", anunció. “Pasó la ruta del aval, que es el procedimiento que nosotros tenemos para nuestros candidatos, y ya está aprobado como candidato”. Aclaró que, si bien Gaviria no será cabeza de lista, su presencia en la tarjetón representa un gran valor para el partido.

¿Alianzas con la derecha? La postura del Nuevo Liberalismo

Al ser cuestionado sobre una posible alianza con precandidatos de derecha como Cárdenas y Luna, Galán fue cauteloso. Dejó claro que cualquier coalición debe tener un propósito que trascienda lo mecánico.

“Eso depende de las conversaciones que tengamos, porque esto no puede ser una alianza mecánica. Las alianzas mecánicas para el país no tienen sentido en este momento”, argumentó. “Lo que tiene sentido es que le podamos ofrecer al país una opción de futuro para avanzar, para salir adelante, que superemos ese pasado de conflicto permanente”.

Criticó al gobierno actual por incumplir sus promesas y generar decepción en la ciudadanía, y señaló que el propósito de una alianza debe ser sacar adelante las transformaciones que el país espera. “Estamos listos a conversar sobre ese propósito”, concluyó.