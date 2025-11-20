David Luna: “El cambio era hacer, no retroceder; Colombia necesita resultados, no excusas”

En conversación en el especial Elecciones 2026: El Gran Reto, el exministro y precandidato presidencial David Luna lanzó fuertes críticas al rumbo que, según él, ha tomado el Gobierno nacional y defendió la necesidad de recuperar la confianza, la seguridad y la capacidad de gestión en las regiones. El dirigente político aseguró que en sus recorridos por el país encuentra un sentimiento común: la gente siente que el cambio prometido no se materializó y que, por el contrario, “se ha retrocedido en temas fundamentales”.

Luna relató que regresaba de una visita de tres días al departamento del Guaviare, donde escuchó las preocupaciones de los ciudadanos frente al deterioro de la seguridad, la incertidumbre económica y la falta de oportunidades. “El verdadero cambio era hacer, no retroceder. La gente necesita tranquilidad para que el turismo florezca, oportunidades digitales, académicas y de gestión, especialmente en los procesos agrícolas”, afirmó.

El senador insistió en que las próximas elecciones serán decisivas para el futuro del país y subrayó que su campaña no se centrará en ataques, sino en propuestas. “Nosotros hemos decidido inspirar, no destruir. Para gobernar se necesita experiencia y visión de futuro. Yo tengo 27 años de servicio público sin una sola investigación ni una sola sanción. Aquí no estamos llegando a improvisar”, afirmó.

Respeto institucional y diálogo político

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue su crítica al clima político actual. Luna insistió en que Colombia atraviesa un momento de polarización que impide avanzar en reformas y proyectos prioritarios. En ese sentido, defendió la importancia del diálogo y el respeto a la oposición.“Colombia necesita diálogo político. Usted no puede estigmatizar ni satanizar a quien piensa distinto. El respeto por la oposición es fundamental, porque es uno de los contrapesos esenciales en una democracia”, señaló.

El precandidato también llamó la atención sobre el trato a los medios de comunicación. “No se puede atacar a la prensa cada vez que denuncia abusos del Gobierno. Sea quien sea el que esté en el poder, la prensa es fundamental para la democracia”, dijo.

