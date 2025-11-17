Candidato Iván Cepeda recibe apoyo de un sector liberal a su campaña presidencial

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció a través de su cuenta en la red social X que recibe el apoyo de un “sector representativo del liberalismo democrático” para su campaña a la Presidencia de la República en el periodo 2026-2030.

Cepeda dice que esta es una demostración del comienzo de la formación del Frente Amplio que busca consolidar la izquierda de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“El Frente Amplio no solo va a tener sectores progresistas y de izquierda, del espectro del Pacto Histórico, sino también a fuerzas de centro y del liberalismo democrático”, dice el todavía senador, quien ganó la consulta interna de la colectividad consolidándose como el candidato del partido de cara al 2026.

Cabe mencionar que, en septiembre, ocho organizaciones políticas ya anunciaron su integración al Frente Amplio, que busca presentar listas conjuntas al Congreso, además de definir potencialmente a un único candidato de la izquierda y la centro-izquierda para las presidenciales. Dichos grupos son: