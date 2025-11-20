Si el Pacto Histórico gana, va a cambiar la Constitución: Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial

Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, en conversación con 10AM en el marco de #Elecciones2026ElGranReto, habló de diferentes temas de actualidad nacional, entre ellos, cómo ve la política a futuro.

¿Estas elecciones son históricas?

El precandidato contó que sí se está viviendo un momento trascendental en la política y especialmente en las elecciones porque lo que está en juego no es un periodo de gobierno sino un sistema: “Si el Pacto Histórico gana las elecciones, ellos van a tratar de cambiar la constitución para que con unas nuevas reglas de juego ellos puedan quedarse con el poder. Ese es el golpe de Estado del siglo XXI”.

Gobierno Petro:

Cárdenas contó que estuvo en un barrio en Cartagena donde consultó qué les ha traído el gobierno de Petro, a lo que ellos respondieron que nada. Resaltó la frustración que encontró y que lleva a un desencanto por la política.

“No se puede ignorar la realidad de la pobreza, los barrios marginados, las dificultades, la violencia y por eso nos distanciamos de las tesis simplistas, esto se resuelve con resultados y ejecución”, comentó el también exministro.

Agregó que las tesis de Gustavo Petro no estaban mal, pero se equivocó en la ejecución y en la ideología: “No es un líder, es un provocador”.

Necesitamos un gobierno que tenga una visión de centro derecha pero que sea incluyente y que logre recoger la diversidad que tiene Colombia.

Noticia en desarrollo...