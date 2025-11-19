Habitantes de La Calera, Cundinamarca denuncian falta de garantías en la actualización catastral

Desde las 5 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre varios grupos de manifestantes bloquean las entradas del municipio de La Calera, en protesta por la actualización catastral que adelanta la Alcaldía local junto al Instituto Agustín Codazzi y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Los manifestantes piden una respuesta por parte de las autoridades frente a este tema pues aseguran que el convenio actual no responde a las necesidades y a la realidad de este territorio.

“Aquí estamos haciendo una protesta pacífica, nosotros necesitamos que se nos den garantías en el proceso, que se suspenda esa actualización y que se haga bien, no queremos que la metan como la están haciendo”, aseguró Paola Barrera, presidenta de la Veeduría Catastral de La Calera.

¿Qué responde la Alcaldía del municipio?

En Caracol Radio hablamos con el alcalde de este municipio, Juan Carlos Hernández, quien aseguró que ya habló con los manifestantes y esta adelantando las acciones correspondientes para responder a sus solicitudes.

“Nosotros lo que legalmente en un derecho de petición nos pasaron, pudimos atender, fue atendido. Hay algunos puntos que legalmente no podemos y por eso no ha sido totalmente afectada la solicitud de ellos. Pero básicamente lo que buscamos, tanto ellos como nosotros, es que el catastro se haga y se haga de la mejor manera posible”, señaló el mandatario.

Además, aseguró que desde la administración logró una prorroga para la actualización catastral para que se lleve acabo el próximo año.

“Mientras ellos creían que se suspendiera el actual proceso, nosotros lo que logramos fue hacer una prórroga de tal manera que el próximo año la actualización catastral continúe en desarrollantes en nuestro municipio. No nos interesa para nada correr, ni hacer las cosas de afán, ni hacer las cosas de mala manera”, concluyó.

Vehículos llevan más de 7 horas esperando a que se habilite el paso para poder ingresar al municipio

Son varios los vehículos que llevan más de 7 horas esperando a que la comunidad habilite el paso, sin embargo, los manifestantes aseguraron que no se moverán del punto hasta que el alcalde no haga presencia allí y hable con ellos.

“Llevo 3 horas y media y no hay avances de nada, yo transporto alimentos, me dirijo hacia un municipio que se llama Ubalá, que está aproximadamente de acá 4 horas, y no dan vía”, aseguró un conductor afectado por la movilización.

Por su parte el mandatario, aseguró que el ya había entablado comunicación con la presidenta de la veeduría y que desde la administración continuaran garantizándole el derecho a la movilización a las personas que se encuentra en estos puntos.

