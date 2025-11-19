Deuda de la Nueva EPS con la red pública de Bogotá se triplicó tras intervención, advierte Distrito

Colombia

El Distrito encendió las alarmas por el impacto que dejó la intervención del Gobierno nacional a varias EPS, especialmente a la Nueva EPS. Según el secretario de Salud, Gerson Bermont, la deuda de la entidad con la red pública de Bogotá se triplicó en pocos meses, afectando la operación de los hospitales y la atención a los usuarios.

De 35 mil millones a 90 mil millones

Bermont señaló que antes de la intervención la Nueva EPS mantenía cumplimiento con sus obligaciones, pero esa situación cambió de manera drástica.

“Pasamos de una cartera de 35 mil millones a 90 mil millones. Nueva EPS era cumplidora con sus afiliados, hoy no pagan, no contratan y no entregan medicamentos”, afirmó.

El incremento, según el funcionario, está golpeando directamente la sostenibilidad financiera de la red pública, que depende de estos recursos para mantener servicios, compra de insumos y pagos a proveedores.

Cuestionamientos a las EPS intervenidas

El secretario también se refirió al funcionamiento de las entidades bajo intervención estatal y aseguró que presentan fallas estructurales que agravan la crisis.

Entre sus señalamientos están:

Falta de gobierno corporativo, al operar sin junta directiva.

Costos administrativos superiores a los permitidos por ley.

Aumento de la siniestralidad.

Sostenibilidad basada en la deuda con IPS públicas, privadas y proveedores.

“Es falso que las estén priorizando, las están es enterrando”, indicó Bermont, quien pidió que el país revise el impacto real que están dejando estas intervenciones en los servicios de salud.

Llamado a los secretarios de Salud del país

El funcionario invitó a los líderes del sector en otras regiones a pronunciarse sobre el estado de la cartera que enfrentan las redes hospitalarias locales.

“Invito a todos los secretarios de salud del país a que nos pronunciemos sobre el estado de cartera de la red pública”, expresó.

Bermont sostuvo que el deterioro financiero no solo afecta a Bogotá, sino que se está replicando en todo el país, poniendo en riesgo la continuidad del servicio en hospitales y centros de salud.