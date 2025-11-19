Alcalde de Bogotá asegura estar abierto al diálogo para analizar medida de pico y placa los sábados

Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que esta medida de implementar el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá sigue en pie, señaló que la administración está dispuesta a dialogar con los alcaldes de los diferentes municipios de Cundinamarca para lograr un equilibrio en los recursos de la ciudad provenientes de este tipo de servicios.

El mandatario destacó que hace 25 años se presentó una competencia entre Bogotá y Cundinamarca para atraer el registro automotor mediante descuentos, práctica que también involucró a otros departamentos. Según explicó, hace cerca de 17 años ambas jurisdicciones pactaron suspender esas estrategias porque afectaban la capacidad para financiar obras de movilidad, como mantenimiento de la malla vial e infraestructura de transporte.

“De cada tres carros que se venden en Bogotá solo uno se matricula en la ciudad. Ahí tenemos ese reto y yo estoy dispuesto al diálogo para buscar cómo equilibramos eso y entre todos tenemos las herramientas que nos permitan proveerles servicios a Bogotá y a Cundinamarca. En la llave que tenemos obviamente, tenemos que proveer servicios conjuntamente, para eso también en la Región Metropolitana para eso por ejemplo Bogotá ha avanzado en decisiones que son muy importantes con la región”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario también destacó avances conjuntos, como que la solicitud para que los estudios de factibilidad de la línea 3 del metro incluyan su inicio en Soacha, así como la nueva flota de buses eléctricos articulados que tendrá sede en ese municipio y prestará servicio regional.

“Entonces nosotros estamos trabajando, también trabajando en la conexión por ejemplo entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida Terreros en Soacha para poder garantizar una conectividad adicional a la autopista Sur. Estamos trabajando conjuntamente en soluciones. Todas esas soluciones necesitan que trabajemos juntos y que tengamos recursos”, concluyó.