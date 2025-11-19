Alcaldía de Silvania pide ayuda humanitaria para damnificados por fuertes lluvias en el municipio

Más de 50 rescatistas adelantan búsqueda de personas desaparecidas por crecientes en Silvania. Foto: Gobernación de Cundinamarca

La Alcaldía Municipal de Silvania aseguró que debido a las crecientes súbitas en el barrio La Esperanza y la vereda El Hato que dejó afectadas a 75 personas en este municipio, hay muchas personas en condición de vulnerabilidad y requieren de inmediato ayuda humanitaria.

Ante esto, la administración municipal hizo un llamado a todos los habitantes y a quienes deseen aportar entre mercados, alimentos no precederos, cobijas, colchonetas y ropa nueva para ayudar a estas personas.

Señaló que estos objetos serán recibidos en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y en el Punto Vive Digital.

Asimismo, destacó que se necesita especial colaboración con productos para niñas, niños y adolescentes entre los 10 meses y los 15 años.

¿Qué pasó en Silvania?

La Delegación Departamental de Bomberos Cundinamarca reportó afectaciones de gran magnitud en el municipio tras una serie de crecientes que han perjudicado viviendas y personas.

En la primera creciente, presentada en el barrio La Esperanza, se reporta la afectación de 5 casas por las corrientes, sin embargo no hay registro de víctimas desaparecidas o lesionadas.

La segunda creciente se registró en la Vereda El Hato, la emergencia se presentó luego de que un vehículo donde iban 5 personas fuera arrastrado tras la corriente de agua. Durante el suceso, una mujer logró salir del carro y fue llevada al hospital del municipio.

Por su parte, los otros 4 ocupantes del vehículo fueron arrastradas por la quebrada. Esto concluyó en el rescate del cuerpo de un adulto mayor que se encontraba en el automotor, mientras que las autoridades continúan en la búsqueda de las otras tres personas desaparecidas.

Ante esto, Álvaro Farfán, delegado Departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó que “en coordinación con los diferentes cuerpos de bomberos de Fusagasugá, Cachipay, subestación Tibacuy, Alcaldía y Comité de Gestión de Riesgo, Cruz Roja y otros organismos de primera respuesta, iniciamos labores de proceso de búsqueda de las tres personas desaparecidas”.

Igualmente, afirma que, por el momento, están “a la espera para iniciar el proceso de evaluación de daños y análisis de necesidades requeridas en jurisdicción del municipio de Silvania” expresa el delegado.

Asimismo, la Gobernación de Cundinamarca confirmó la afectación de 26 familias durante esta emergencia.