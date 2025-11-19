¡Prográmese! Manifestaciones en Bogotá del 19 al 23 de noviembre: horarios y puntos de concentración
Conozca aquí la programación completa de las movilizaciones que se realizarán en Bogotá. Estos son los sectores que afectará:
Durante la semana del 19 de noviembre al 23 de este mes se presentaran distintas manifestaciones en la capital, según lo informó la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG). Es importante que tenga en cuenta que estas marchas pueden generar traumatismos en la movilidad de la capital.
Por esta razón, se recomienda a la ciudadanía programas sus recorridos, con el fin de evitar retrasos para las actividades que tengan programadas.
La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que habrá acompañamiento por parte de gestoras y gestores de diálogo durante las manifestaciones, con el fin de que estas se realicen dentro del derecho de la protesta pacífica.
Por qué son las manifestaciones en Bogotá
Algunas de las marchas programadas son en conmemoración a Dylan Cruz y el 21N, el estallido social que se presentó a finales del 2019. Conozca aquí la programación completa para los días 19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre.
Manifestaciones miércoles 19 de noviembre
- Lugar: Autopista Norte con Calle 191
- Hora: 6:00 a.m.
- Motivo: Plantón vendedores informales Suba
- Lugar: Universidad Distrital - Sede ASAB
- Hora: 8:00 a.m.
- Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: Jornada artística en rechazo a la candidatura de Lizcano y Pablo para la rectoría
- Lugar: Universidad Distrital- Sede la Macarena
- Hora: 11:30 a.m.
- Motivo: Movilización Asamblea Permanente Universidad Distrital
Manifestaciones jueves 20 de noviembre
- Lugar: Plaza de Bolívar
- Hora: 10:00 a.m.
- Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: Plantón de juguetes contra la violencia infantil
Manifestaciones viernes 21 de noviembre
- Lugar: Universidad Pedagógica Nacional
- Hora: 9:00 a.m.
- Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: 21N Universidad Pedagógica Nacional
Manifestaciones domingo 23 de noviembre
- Lugar: Plaza de Bolívar
- Hora: 6:00 a.m.
- Motivo: Día Nacional del Guarda de Seguridad
- Lugar: Calle 19 con Carrera 4
- Hora: 7:00 a.m.
- Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: Festival por la vida, conmemoración Dilan Cruz
- Lugar: Cantón Norte (Carrera 7 con Calle 106)
- Hora: 10:00 a.m.
- Motivo: Gran plantón Colombia honra a la fuerza pública
- Lugar: 4:30 p.m.
- Hora: Diagonal 39 Bis # 14 – 52
- Motivo: Movilización Juvenil por la paz
Recomendaciones para las marchas
- Planee sus viajes con anterioridad y tenga en cuenta los posibles desvíos o cierres viales que se presenten.
- Manténgase informado por canales oficiales sobre cómo avanzan las jornadas de manifestación.
- En caso de participar en alguna de las marchas mencionadas anteriormente, hágalo de manera pacífica y respetando el derecho de los demás ciudadanos.
Reporte de manifestaciones: por qué hay marchas en Bogotá
En Bogotá se presentan constantemente protestas, incluso, la capital es bastante conocida la gran frecuencia de marchas que se presentan desde distintos sectores, entre ellos los de educación, cultura, salud, transporte y organizaciones comunitarias.
Cabe recordar que si bien estas jornadas se enmarcan en el derecho constitucional a la protesta social, también suelen tener un impacto directo en la movilidad de la capital, generando bloqueos temporales, desvíos y retrasos en el transporte público y particular.