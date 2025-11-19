¡Prográmese! Manifestaciones en Bogotá del 19 al 23 de noviembre: horarios y puntos de concentración

Manifestaciones en Bogotá del 19 al 23 de noviembre: horarios y puntos de concentración

Durante la semana del 19 de noviembre al 23 de este mes se presentaran distintas manifestaciones en la capital, según lo informó la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG). Es importante que tenga en cuenta que estas marchas pueden generar traumatismos en la movilidad de la capital.

Por esta razón, se recomienda a la ciudadanía programas sus recorridos, con el fin de evitar retrasos para las actividades que tengan programadas.

La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que habrá acompañamiento por parte de gestoras y gestores de diálogo durante las manifestaciones, con el fin de que estas se realicen dentro del derecho de la protesta pacífica.

Por qué son las manifestaciones en Bogotá

Algunas de las marchas programadas son en conmemoración a Dylan Cruz y el 21N, el estallido social que se presentó a finales del 2019. Conozca aquí la programación completa para los días 19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre.

Manifestaciones miércoles 19 de noviembre

Lugar: Autopista Norte con Calle 191

Autopista Norte con Calle 191 Hora: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Motivo: Plantón vendedores informales Suba

Lugar: Universidad Distrital - Sede ASAB

Universidad Distrital - Sede ASAB Hora: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: Jornada artística en rechazo a la candidatura de Lizcano y Pablo para la rectoría

Lugar: Universidad Distrital- Sede la Macarena

Universidad Distrital- Sede la Macarena Hora: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Motivo: Movilización Asamblea Permanente Universidad Distrital

Manifestaciones jueves 20 de noviembre

Lugar : Plaza de Bolívar

: Plaza de Bolívar Hora: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: Plantón de juguetes contra la violencia infantil

Manifestaciones viernes 21 de noviembre

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Pedagógica Nacional Hora: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: 21N Universidad Pedagógica Nacional

Manifestaciones domingo 23 de noviembre

Lugar : Plaza de Bolívar

: Plaza de Bolívar Hora: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Motivo: Día Nacional del Guarda de Seguridad

Lugar: Calle 19 con Carrera 4

Calle 19 con Carrera 4 Hora: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: Festival por la vida, conmemoración Dilan Cruz

Lugar: Cantón Norte (Carrera 7 con Calle 106)

Cantón Norte (Carrera 7 con Calle 106) Hora: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Motivo: Gran plantón Colombia honra a la fuerza pública

Lugar: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Hora: Diagonal 39 Bis # 14 – 52

Diagonal 39 Bis # 14 – 52 Motivo: Movilización Juvenil por la paz

Recomendaciones para las marchas

Planee sus viajes con anterioridad y tenga en cuenta los posibles desvíos o cierres viales que se presenten.

Manténgase informado por canales oficiales sobre cómo avanzan las jornadas de manifestación.

En caso de participar en alguna de las marchas mencionadas anteriormente, hágalo de manera pacífica y respetando el derecho de los demás ciudadanos.

Reporte de manifestaciones: por qué hay marchas en Bogotá

En Bogotá se presentan constantemente protestas, incluso, la capital es bastante conocida la gran frecuencia de marchas que se presentan desde distintos sectores, entre ellos los de educación, cultura, salud, transporte y organizaciones comunitarias.

Cabe recordar que si bien estas jornadas se enmarcan en el derecho constitucional a la protesta social, también suelen tener un impacto directo en la movilidad de la capital, generando bloqueos temporales, desvíos y retrasos en el transporte público y particular.