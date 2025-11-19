Joven fue atropellada en el norte de Bogotá: autoridades buscan al responsable que se fugó

Joven habría sido atropellada por su pareja sentimental en Bogotá: autoridades investigan el hecho

La violencia contra las mujeres en Bogotá no para. En la noche de este martes 18 de noviembre, una joven fue atropellada frente al centro comercial Bulevar Niza, en el noroccidente de la capital.

De acuerdo con información preliminar, la victima fue identificada como Laura Fabiana León quien se encontraba compartiendo con sus amigos en se lugar ubicado en la localidad de Suba.

Al parecer, minutos antes, se había presentado una discusión dentro del vehículo del hombre que la habría atropellado varias veces.

La joven murió de inmediato, por lo que las autoridades investigan los hechos, analizan los videos de seguridad para identificar el carro y el sujeto para lograr su captura.

En lo que va de 2025, en Bogotá se han presentado 13 casos de feminicidio. De acuerdo con la Policía de la ciudad, todos los responsables de estos hechos han sido capturados, por lo que se espera la captura de este hombre.