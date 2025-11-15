Santos Bravos: La nueva boyband latina que promete el próximo éxito musical

El kpop es uno de los géneros musicales más importantes del momento, con sus letras y ritmos contagiosos han logrado llegar a mayores públicos cada vez más. Una de las empresas más relevantes de este género es Hybe que ahora tiene sede también en Latinoamérica.

Como parte de su aporte a la música, esta empresa creó un reality donde reunía a varios jóvenes de todos los países de Latinoamérica con el fin de crear la boyband más importante de la música en español.

En esta experiencia que unió a 21 jóvenes de todos los países de habla hispana, incluyendo a un colombiano, logró fortalecer las habilidades en canto, baile, oratoria y demás de los chicos para crear esta boyband. De esos 21 jóvenes quedaron cinco quienes hoy son conocidos como los Santos Bravos.

Los cinco jóvenes que lograron salir victoriosos de todas las pruebas y competencias son: Kaue de Brasil, Drew de Estados Unidos, Kenneth de México, Alejandro de Perú y Gabi de Puerto Rico, ellos en edades entre los 16 y 24 años.

En entrevista con Caracol Radio, Santos Bravos contó cómo fue la experiencia de su entrenamiento durante casi seis meses: “Han sido meses muy movidos con muchas cosas y muchas emociones, estamos muy felices, agradecidos con esta oportunidad y pensando en lo que viene”, contó Kenneth.

Kaue comentó que ahora lo que los diferencia como artistas es la seguridad que tienen en el escenario, tanto para cantar como para bailar y poder hacer las dos cosas al mismo tiempo de una mejor manera.

El debut musical de esta nueva agrupación se titula “0%” un tema bastante pegajoso que invita a bailar, cantar y pasarla bien. Gabi, otro de sus integrantes, indicó que: “este es el primer tema que va a marcar su carrera”, por su parte Alejandro agregó que: “Es un tema que demuestra cómo somos nosotros como jóvenes y tiene un mensaje que, aunque nuestro celular esté en 0%, nuestra energía está al 200%”.

Recordaron que su experiencia en la competencia fue mágica, pero poder ver todo el proceso en los diferentes capítulos que se encuentran en Youtube les permite revivir esos buenos momentos durante tantos meses de entrenamiento.

Santos Bravos es la nueva fuerza del pop latino. Creado por HYBE Latin America, el grupo combina la pasión de la región con la precisión del K-pop, redefiniendo lo que significa ser artista en el siglo XXI. Su música fusiona pop, ritmos urbanos y emoción real, mientras su identidad celebra la diversidad, la conexión y la autenticidad.

Más que una banda, Santos Bravos es un movimiento cultural: una generación que se atreve a empezar desde cero, al 0%, (como su canción) y vivir sin miedo a recargarse.

Próximamente la agrupación tiene planeado poder ir a varios países a presentar su música y su proyecto musical.