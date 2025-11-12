Rosalía deslumbra con LUX: su álbum más ambicioso rompe récords y conquista a la crítica

Rosalía ha vuelto a redefinir los límites del pop con el lanzamiento de LUX, su cuarto álbum de estudio, disponible desde el 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records.

Este proyecto monumental, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason, se presenta como una obra dividida en cuatro movimientos que exploran la intimidad, la espiritualidad y la escala operística con una audacia sin precedentes.

Con 18 canciones en su edición física y 15 en digital, LUX incluye colaboraciones estelares con Björk, Yves Tumor, Yahritza y su Esencia, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, además de la participación de coros eclesiásticos como la Escolanía de Montserrat.

Rosalía canta en 13 idiomas, desde español e inglés hasta latín, árabe, japonés y ucraniano, en un arco emocional inspirado en la mística femenina y figuras históricas como Hildegarda de Bingen.

La crítica internacional no ha escatimado elogios: medios como Rolling Stone, The Guardian, Variety y la BBC lo describen como “una odisea espiritual” y “una obra maestra moderna”. Rolling Stone lo calificó como “un clásico instantáneo que ninguna otra estrella del pop podría haber hecho”, mientras que The Guardian lo definió como “una exigente fusión de lo clásico y el caos”.

En cuanto a impacto comercial, LUX rompió récords en Spotify, convirtiéndose en el álbum más reproducido en 24 horas por una artista femenina de habla hispana, con más de 42 millones de streams en su primer día, consolidando a Rosalía como una fuerza global en la música contemporánea.

La estética del proyecto refuerza su carácter conceptual: una portada en la que Rosalía aparece vestida de monja, simbolizando la tensión entre lo terrenal y lo divino. “Quería que representara una ruptura con la pureza”, explicó la artista en entrevistas con NPR y The New York Times, subrayando que este disco es “el trabajo más libre” de su carrera.

Con LUX, Rosalía no solo desafía las convenciones del pop, sino que construye un universo sonoro que trasciende géneros, idiomas y fronteras. Un álbum que invita a la reflexión y confirma por qué la catalana sigue siendo una de las artistas más influyentes del mundo.