“Bajo el Agua” de Manuel Medrano entra en la lista de las 100 grandes canciones del siglo XXI

El cantautor colombiano Manuel Medrano, dos veces ganador del Latin GRAMMY®, ha sido incluido en la lista de las “100 Grandes Canciones en Español del Siglo XXI” publicada por la revista Rolling Stone en Español, uno de los reconocimientos más importantes de la música iberoamericana.

Su éxito “Bajo el Agua”, lanzado en 2015, ocupa el puesto #41 en este ranking histórico. La publicación describe la canción como “una balada que se volvió clásico, se consolidó como himno, y mostró desde el inicio la capacidad de Medrano para escribir canciones cercanas, casi confesionales, pero con la grandeza de un estandarte pop”. Incluida en su álbum debut, esta pieza le valió al artista sus dos primeros Latin GRAMMY® en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor, marcando el inicio de una carrera que hoy celebra una década de evolución y madurez artística.

Este reconocimiento llega en medio del lanzamiento de su nuevo álbum “Superior”, la cuarta producción discográfica del artista. Concebido entre Los Ángeles, Miami, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá, el disco es una obra que celebra la dualidad entre la fiesta y la emoción: “Este álbum captura la esencia de mi performance en vivo y narra la historia de la música con la que crecí”, explica Medrano.

Compuesto por 15 canciones, Superior se divide en dos partes:

Un lado A inspirado en el pop y el funk de los 80 (con influencias de Prince, Michael Jackson y Stevie Wonder).

Y un lado B que rescata su faceta más íntima de cantautor, con ecos de los grandes baladistas de los 60. Su focus track, “Serpiente”, explora los amores intensos y tóxicos desde una estética disco y vibrante, y cuenta con un videoclip grabado en Ciudad de México bajo la dirección de Natalia Toledo (La Catrina Films).

Paralelamente, Medrano continúa con gran éxito su gira “Manuel Medrano 10 Años Tour”, que celebra una década de música y conexión con el público. La primera etapa ha registrado sold outs en Bogotá, Lima, Madrid, Barcelona, Quito y Guayaquil, además de llenos totales en Buenos Aires y Santiago de Chile. Actualmente, el tour recorre México antes de cerrar el año con dos presentaciones en Estados Unidos: Newark (12 de diciembre) y Miami (14 de diciembre).

Con su inclusión en la lista de Rolling Stone, el lanzamiento de Superior y una gira internacional que reafirma su conexión con el público, Manuel Medrano consolida su lugar como una de las voces más representativas del pop latino contemporáneo.